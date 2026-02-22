Що потрібно знати про бронь від мобілізації для фермерів?

Про те, яка головна умова для бронювання працівника аграрного сектору, йдеться на порталі Юристи.UA.

Так, чоловік запитав у юристів, чи може він отримати бронь від мобілізації. Адже має пай на 7 гектарів в оренді, може створити фермерське господарство і стати юридичною особою.

Юристи відповіли, що такий варіант не є можливим. Створення фермерського господарства не надає можливості для бронювання.

Однак, якщо господарство отримає статус критично важливого, тоді можна оформити бронь працівників і голови фермерства зокрема.

Як отримати бронь та чи є альтернативи для аграріїв?

Юрист Дмитро Франчук розповів для РБК-Україна, що керівники підприємств або фермерських господарств мають подати відповідні документи до Міністерства аграрної політики України, яке погоджує списки з Генеральним штабом ЗСУ. Саме після цього можна буде забронювати працівників.

Залежно від регіону та типу господарства, аграрії можуть подати до ТЦК (військкомату) клопотання про відстрочку на час посівної або жнив. Для цього потрібні документи, що підтверджують їхню зайнятість у сільськогосподарських роботах (довідка від підприємства, трудовий договір, документи на фермерське господарство),

– додав юрист про можливість відстрочки від мобілізації.

Водночас юрист зазначає, що варто розв'язувати питання завчасно, однак якщо мобілізація відбулась – її можна оскаржити в суді, посилаючись на неправомірні дії через критичну важливість господарства.

