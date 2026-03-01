Які об'єкти можна будувати на своїй ділянці без дозволу?

Про те, на яке будівництво не потрібні погодження держави, йдеться в постанові Кабміну.

Мати приватну землю – не означає мати право для будівництва там певних об'єктів. За законодавством, щоб звести на ділянці якусь споруду, спершу треба отримати дозвіл і вже потім оформити документи про будівництво.

Вийняток – якщо йдеться про тимчасовий об'єкт. На власних ділянках дозволено встановлювати:

навіси, альтанки, намети та накриття;

сходи та естакади;

літні душі, басейни;

теплиці та гаражі (без облаштування фундаменту);

свердловини та криниці;

люфт-клозети, вбиральні та вигрібні ями;

замощення, паркани, ворота, хвіртки та приямки;

погреби та входи до них;

тераси та ґанки.

Зауважте! Якщо об'єкт, який плануєте зводити, матиме фундамент – його потрібно оформлювати та отримати паспорт на будівництво.

Які роботи на власній ділянці не потребують дозволу?

Без погодження з відповідними органами можна будувати паркан, але обов'язково з дотриманням будівельних норм.

Зокрема, як повідомляє Департамент правого забезпечення ДМР, без документів можна проводити знесення або демонтаж. За умови, що це стосується споруд, зруйнованих надзвичайними ситуаціями або воєнними діями.

Водночас підключитися до послуг електро-, газо-, водопостачання та замінити покрівлю, вікна, балконні блоки – можна самостійно. Головне, щоб такі роботи не передбачали втручання в несучі конструкції. Інакше – звертатись за дозволом таки доведеться.

Що потрібно знати про право власності на об'єкт в межах земельної ділянки?