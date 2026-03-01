Какие объекты можно строить на своем участке без разрешения?
О том, на какое строительство не нужны согласования государства, говорится в постановлении Кабмина.
Иметь частную землю – не означает иметь право для строительства там определенных объектов. По законодательству, чтобы возвести на участке какое-то сооружение, сначала надо получить разрешение и уже потом оформить документы о строительстве.
Исключение – если речь идет о временном объекте. На собственных участках разрешено устанавливать:
- навесы, беседки, палатки и накрытия палатки и накрытия;
- лестницы и эстакады;
- летние души, бассейны бассейны;
- теплицы и гаражи (без обустройства фундамента);
- скважины и колодцы;
- люфт-клозеты, уборные и выгребные ямы;
- замощение, заборы, ворота, калитки и приямки;
- погреба и входы в них;
- террасы и крыльца.
Обратите внимание! Если объект, который планируете возводить, будет иметь фундамент – его нужно оформлять и получить паспорт на строительство.
Какие работы на собственном участке не требуют разрешения?
Без согласования с соответствующими органами можно строить забор, но обязательно с соблюдением строительных норм.
В частности, как сообщает Департамент правого обеспечения ДГС, без документов можно проводить снос или демонтаж. При условии, что это касается сооружений, разрушенных чрезвычайными ситуациями или военными действиями.
В то же время подключиться к услугам электро-, газо-, водоснабжения и заменить кровлю, окна, балконные блоки – можно самостоятельно. Главное, чтобы такие работы не предусматривали вмешательства в несущие конструкции. Иначе – обращаться за разрешением таки придется.
Что нужно знать о праве собственности на объект в пределах земельного участка?
По законодательству земельный участок и дом, возведенный в его пределах, принадлежат одному собственнику. Однако бывают ситуации, когда собственность на возведенный объект надо получить дополнительно.
В то же время если на участке начать строительство без оформления права пользования землей – такие действия будут считаться самовольными. Как результат – здание могут снести.