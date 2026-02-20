Надо ли платить налог за землю, что простаивает?

Адвокат Игорь Скрибка в комментарии 24 Канала рассказал, что земельные вопросы традиционно остаются среди самых распространенных обращений граждан. Отдельного внимания, по его словам, требует вопрос уплаты налога за землю, которой фактически не пользуются.

Игорь Скрибка Адвокат АБ "Ивана Хомича" Ответ для многих довольно неожиданный, поскольку земельный налог уплачивается не в связи с фактом обработки или использования участка, обязанность уплаты возникает при наличии права собственности или постоянного пользования, что прямо следует из ст. 206 Земельного кодекса Украины, которая устанавливает принцип платности использования земли, а также из ст. 269 и 270 Налогового кодекса Украины.

В них, по его словам, определено, что плательщиками являются собственники земельных участков и постоянные землепользователи, а объектом налогообложения – сам земельный участок, в соответствии со ст. 287.1 Налогового кодекса Украины обязанность по уплате возникает со дня приобретения права на землю.

То есть даже если “огород” не засажен и фактически не используется, это не освобождает от налога,

– добавляет юрист.

Обратите внимание! Специалист отмечает, что исключения возможны только в случае наличия льгот, предусмотренных ст. 281 Налогового кодекса Украины (например, для пенсионеров по возрасту, лиц с инвалидностью I–II группы, участников боевых действий – в пределах установленных норм площади), а альтернативой может быть передача участка в аренду или его отчуждение, но само по себе "неиспользование" юридического значения не имеет.

