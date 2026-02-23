Оренда без відома власника: що робити?

Адвокат Ігор Скрибка у коментарі 24 Каналу розповів, що іноді у сфері землекористування трапляються доволі серйозні ситуації, коли власник дізнається, що його земельна ділянка вже перебуває в оренді. В той самий час жодного договору він не підписував.

Відповідно до ст. 93 Земельного кодексу України та ст. 13 Закону України "Про оренду землі" №161-XIV від 06.10.1998 договір оренди укладається за взаємною згодою сторін у письмовій формі. Право оренди виникає з моменту державної реєстрації (ст. 17 цього Закону).

За словами юриста, ключовою вимогою до будь-якого правочину є вільне волевиявлення сторін (ст. 203 Цивільного кодексу України). Якщо підпис підроблений або особа не висловлювала згоди на укладення договору, такий правочин підлягає визнанню недійсним на підставі ст. 215 Цивільного кодексу України.

У випадку підробки підпису можуть також бути ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України.

Ігор Скрибка Адвокат АБ "Івана Хомича" У такій ситуації алгоритм дій має бути оперативним: отримати витяг з Державного реєстру речових прав, отримати копію договору, подати заяву до правоохоронних органів у разі підробки підпису та звернутися до суду з вимогами про визнання договору недійсним і скасування державної реєстрації права оренди.

Саме поєднання цих вимог є принципово важливим, оскільки формально зареєстроване право оренди продовжує існувати до моменту його скасування.

Таким чином, у першому питанні закон виходить із формального принципу – податок сплачується через наявність права власності, незалежно від фактичного використання землі, у другому випадку – будь-яка оренда без волевиявлення власника є незаконною та може бути успішно оскаржена, однак потребує активного та своєчасного юридичного захисту.

