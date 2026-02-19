Хто має платити податок на землю при її оренді?

Згідно з Податковим кодексом України до загального оподатковуваного доходу фізичної особи включаються, зокрема, доходи від надання майна в оренду, суборенду чи лізинг, у тому числі земельних ділянок, повідомляє "Земельний фонд України".

Читайте також Чи можна обпиляти гілки сусідського дерева, що звисають над вашим двором

Відповідно до підпункту 170.1.1 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України, якщо фізична особа надає в оренду земельну ділянку сільськогосподарського призначення, земельну частку (пай), або майновий пай, то орендар виступає податковим агентом, тобто саме він зобов'язаний:

утримати з орендної плати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір,

перерахувати їх до бюджету,

подавати відповідну податкову звітність.

Таким чином, фізична особа, яка здає земельну ділянку сільськогосподарського призначення або пай в оренду, повинна враховувати, що її дохід підлягає оподаткуванню ПДФО та військовому збору.

Важливо! Доходи, від надання в оренду земельної ділянки оподатковуються податковим агентом (орендарем) під час їх нарахування (виплати).

Чи повинні пенсіонери платити земельний податок у 2026 році?