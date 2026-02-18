Хто з пенсіонерів може не платити земельний податок?
Адвокатка Лариса Кись у коментарі 24 Каналу розповіла, що пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку. Крім пенсіонерів пільгу мають ще деякі категорії українців.
Виняток становить, якщо така особа має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм. У такому випадку пенсіонер самостійно обирає, за які земельні ділянки він буде сплачувати земельний податок, а до яких – застосувати пільгу.
Крім того, юристка нагадує, що заява про пільгу подається до 1 травня поточного року до Державної податкової служби України за місцем перебування землі.
Зверніть увагу! За словами Лариси Кісь, у різних населених пунктах розмір ставки земельного податку відрізняється. В деяких громадах діє "нульова" ставка податку, визначена за рішенням органів місцевого самоврядування.
Як отримати пільги?
Пільга не надається автоматично. Щоб її оформити, необхідно:
- Звернутися до податкового органу за місцем розташування земельної ділянки
- Подати заяву про надання пільги
- Надати копії: паспорта; ідентифікаційного коду; пенсійного посвідчення; документа, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою.
Чи мають люди з 3 групою інвалідності платити податок на землю?
Люди з інвалідністю 3 групи повинні сплачувати земельний податок, на відміну від осіб з інвалідністю 1 та 2 груп.
Звільнення від сплати земельного податку надається для певних категорій, включаючи багатодітних батьків, пенсіонерів, ветеранів війни та постраждалих від Чорнобильської катастрофи.