Кто из пенсионеров может не платить земельный налог?
Адвокат Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога. Кроме пенсионеров льготу имеют еще некоторые категории украинцев.
Читайте также Без очереди, но с ограничениями: как военнослужащим получить землю
Исключение составляет, если такое лицо имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы предельных норм. В таком случае пенсионер самостоятельно выбирает, за какие земельные участки он будет платить земельный налог, а к каким – применить льготу.
Кроме того, юрист напоминает, что заявление о льготе подается до 1 мая текущего года в Государственную налоговую службу Украины по месту нахождения земли.
Обратите внимание! По словам Ларисы Кись, в разных населенных пунктах размер ставки земельного налога отличается. В некоторых общинах действует "нулевая" ставка налога, определена по решению органов местного самоуправления.
Как получить льготы?
Льгота не предоставляется автоматически. Чтобы ее оформить, необходимо:
- Обратиться в налоговый орган по месту расположения земельного участка
- Подать заявление о предоставлении льготы
- Предоставить копии: паспорта; идентификационного кода; пенсионного удостоверения; документа, подтверждающего право собственности или пользования земельным участком.
Должны ли люди с 3 группой инвалидности платить налог на землю?
Люди с инвалидностью 3 группы должны платить земельный налог, в отличие от лиц с инвалидностью 1 и 2 групп.
Освобождение от уплаты земельного налога предоставляется для определенных категорий, включая многодетных родителей, пенсионеров, ветеранов войны и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.