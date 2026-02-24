Детальніше про всі особливості дії бронювання пояснила юристка Олександра Капітула для "РБК-Україна". Зокрема, вона відповіла, чи потрібно заброньованим особам проходити військово-лікарську комісію.

Що потрібно зробити військовозобов'язаним, які мають бронювання?

За словами Капітули, під час дії воєнного стану військовозобов'язані громадяни повинні проходити ВЛК для визначення придатності до служби. Постанова ВЛК районних та міських ТЦК і СП про придатність є чинною протягом одного року з дня завершення медичного огляду.

Сам факт бронювання не скасовує обов'язку проходження ВЛК, оскільки бронювання насамперед надає відстрочку від мобілізації, але не звільняє особу від виконання вимог військового обліку та пов'язаних процедур, зокрема проходження медичного огляду,

– зазначила вона.

Юристка додала, що на практиці трапляються випадки оголошення в розшук військовозобов'язаних, які не пройшли ВЛК, навіть якщо вони мають чинне бронювання.

Кого можуть забронювати у 2026 році?