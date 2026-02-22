Офіцер 2 батальйону “Лицарі степу" 122 Обр ТрО Геннадій Олійник пояснив 24 Каналу, що радить цивільним вже зараз опановувати військові спеціальності через відкриті ресурси, насамперед – тактичну медицину.

Чому військові радять готуватися до служби ще до мобілізації?

Є два шляхи до армії – контракт і мобілізація. При виборі контракту в 99% випадків людина потрапить саме туди, де зможе застосувати свої навички.

Армії потрібні найрізноманітніші спеціальності, про важливість яких люди навіть не здогадуються, а потрапити саме в піхоту не так легко.

Цивільним раджу навчатися вже зараз – у вас є час, і ми дали вам 4 роки, щоб опанувати якусь спеціальність. Навіть якщо ви не готові підписувати контракт і чекаєте мобілізації, це не привід зволікати. Військові спеціальності є у вільному доступі в інтернеті – на YouTube безліч роликів, які допоможуть підготуватися заздалегідь,

– сказав Олійник.

Тактична медицина – це основа основ для кожного українця, адже вона стане в пригоді не лише на фронті, а й у цивільному житті під час обстрілів міст. Знання можуть врятувати життя сусіда, побратима чи будь-кого поруч – адже ніхто не знає, куди прилетить наступного разу.

Чому після мобілізації важливо не приховувати свої навички?

Звичайна цивільна професія може виявитися дуже важливою в армії. До нас прийшов мобілізований, який вважав, що нічого не вміє, а виявилося, що працював на екскаваторі. Зараз він цінний не лише для мого підрозділу, а для всіх, хто стоїть поруч, бо копати лопатою і копати екскаватором – це кардинально різні речі,

– пояснив Олійник.

Після мобілізації не варто приховувати свої навички – навіть те, що здається непотрібним, в армії може бути на вагу золота.

"Мого товариша у Києві бусифікували. Він потрапив у ДШВ, але виявив бажання. Він все життя грав на приставці, сказав про це, і зараз він пілот безпілотних систем у ДШВ. І він після базової загальновійськової підготовки залишився ще на навчання, на декілька тижнів. Зараз він літає технологічно, не в окопі", – зазначив Олійник.

Зверніть увагу! 2 батальйон "Лицарі степу" 122-ї окремої бригади територіальної оборони сформований у січні 2022 року на півдні Одещини з добровольців Ізмаїла та району. Підрозділ боронив Україну на кордоні з Придністров'ям, на Миколаївщині, Покровщині та Сумщині. В основі розвитку батальйону – технологічний підхід: замінити людину машиною там, де це можливо, використовуючи наземні роботизовані комплекси та безпілотники для розвідки й ураження цілей. Прямий рекрутинг до 2 батальйону "Лицарі степу" 122 ОБр: +38097 275 97 92.

