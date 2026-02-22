Офицер 2 батальона "Рыцари степи" 122 Обр ТрО Геннадий Олейник объяснил 24 Каналу, что советует гражданским уже сейчас осваивать военные специальности через открытые ресурсы, прежде всего – тактическую медицину.

Почему военные советуют готовиться к службе еще до мобилизации?

Есть два пути в армию – контракт и мобилизация. При выборе контракта в 99% случаев человек попадет именно туда, где сможет применить свои навыки.

Армии нужны самые разные специальности, о важности которых люди даже не догадываются, а попасть именно в пехоту не так легко.

Гражданским советую учиться уже сейчас – у вас есть время, и мы дали вам 4 года, чтобы овладеть какой-то специальностью. Даже если вы не готовы подписывать контракт и ждете мобилизации, это не повод медлить. Военные специальности есть в свободном доступе в интернете – на YouTube множество роликов, которые помогут подготовиться заранее,

– сказал Олейник.

Тактическая медицина – это основа основ для каждого украинца, ведь она пригодится не только на фронте, но и в гражданской жизни во время обстрелов городов. Знания могут спасти жизнь соседа, собрата или любого рядом – ведь никто не знает, куда прилетит в следующий раз.

Почему после мобилизации важно не скрывать свои навыки?

Обычная гражданская профессия может оказаться очень важной в армии. К нам пришел мобилизованный, который считал, что ничего не умеет, а оказалось, что работал на экскаваторе. Сейчас он ценен не только для моего подразделения, а для всех, кто стоит рядом, потому что копать лопатой и копать экскаватором – это кардинально разные вещи,

– объяснил Олейник.

После мобилизации не стоит скрывать свои навыки – даже то, что кажется ненужным, в армии может быть на вес золота.

"Моего товарища в Киеве бусифицировали. Он попал в ДШВ, но изъявил желание. Он всю жизнь играл на приставке, сказал об этом, и сейчас он пилот беспилотных систем в ДШВ. И он после базовой общевойсковой подготовки остался еще на обучение, на несколько недель. Сейчас он летает технологически, не в окопе", – отметил Олейник.

Обратите внимание! 2 батальон "Рыцари степи" 122-й отдельной бригады территориальной обороны сформирован в январе 2022 года на юге Одесской области из добровольцев Измаила и района. Подразделение защищало Украину на границе с Приднестровьем, на Николаевской и Сумской области, а также на Покровском направлении. В основе развития батальона – технологический подход: заменить человека машиной там, где это возможно, используя наземные роботизированные комплексы и беспилотники для разведки и поражения целей. Прямой рекрутинг во 2 батальон "Рыцари степи" 122 ОБр: +38097 275 97 92.

Что еще известно о мобилизации в Украине?