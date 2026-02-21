Об этом рассказывает офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель для "РБК-Украина".
Что известно о контракте 60+?
Контракт доступен исключительно на добровольных началах для лиц старше 60 лет. Перед подписанием необходимо пройти ВВК и получить медицинское заключение о пригодности к службе.
Кроме того, предусмотрен испытательный срок продолжительностью 6 месяцев, в течение которого оценивается соответствие кандидата к выбранной должности.
В отличие от традиционной процедуры, добровольцы 60+ не проходят первичного оформления через ТЦК – они обращаются непосредственно в выбранную воинскую часть, где проходят собеседование. После согласования командир части информирует центры комплектования о необходимости медицинского осмотра кандидата, или же кандидат самостоятельно подает документы по месту жительства.
Такие добровольцы преимущественно будут назначаться на тыловые должности – в структурные звенья солдатского, сержантского, старшинского или, при наличии соответствующей подготовки, офицерского состава. Позиции могут включать логистическое обеспечение, административную поддержку, технические и организационные функции, не предусматривающие участия в боевых действиях без необходимости.
Кто может подписать контракт 60+?
Преимущество при отборе имеют те кандидаты, кто: ранее служил в ВСУ и был уволен после 2015 года; имеет статус участника боевых действий; обладает дефицитными специальностями; имеет актуальную военно-учетную специальность, что соответствует должности без необходимости переподготовки.
Размер денежного обеспечения зависит от должности и места службы и не имеет отдельных специальных условий именно для этой возрастной категории. То есть добровольцы 60+ получают те же выплаты, что и другие военнослужащие на соответствующих должностях, без дополнительных льгот или снижений.
После отмены или прекращения военного положения такие контракты автоматически разрываются, а военнослужащих увольняют со службы.