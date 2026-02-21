Об этом рассказывает офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель для "РБК-Украина".

Смотрите также Могут ли мобилизовать с инвалидностью в 2026 году: какие правила оформления отсрочки

Что известно о контракте 60+?

Контракт доступен исключительно на добровольных началах для лиц старше 60 лет. Перед подписанием необходимо пройти ВВК и получить медицинское заключение о пригодности к службе.

Кроме того, предусмотрен испытательный срок продолжительностью 6 месяцев, в течение которого оценивается соответствие кандидата к выбранной должности.

В отличие от традиционной процедуры, добровольцы 60+ не проходят первичного оформления через ТЦК – они обращаются непосредственно в выбранную воинскую часть, где проходят собеседование. После согласования командир части информирует центры комплектования о необходимости медицинского осмотра кандидата, или же кандидат самостоятельно подает документы по месту жительства.

Такие добровольцы преимущественно будут назначаться на тыловые должности – в структурные звенья солдатского, сержантского, старшинского или, при наличии соответствующей подготовки, офицерского состава. Позиции могут включать логистическое обеспечение, административную поддержку, технические и организационные функции, не предусматривающие участия в боевых действиях без необходимости.

Кто может подписать контракт 60+?