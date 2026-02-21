Про це розповідає офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель для "РБК-Україна".

Дивіться також Чи можуть мобілізувати з інвалідністю у 2026 році: які правила оформлення відстрочки

Що відомо про контракт 60+?

Контракт доступний виключно на добровільних засадах для осіб старше 60 років. Перед підписанням необхідно пройти ВЛК та отримати медичний висновок про придатність до служби.

Крім того, передбачено випробувальний термін тривалістю 6 місяців, протягом якого оцінюється відповідність кандидата до обраної посади.

На відміну від традиційної процедури, добровольці 60+ не проходять первинного оформлення через ТЦК – вони звертаються безпосередньо до вибраної військової частини, де проходять співбесіду. Після погодження командир частини інформує центри комплектування про необхідність медичного огляду кандидата, або ж кандидат самостійно подає документи за місцем проживання.

Такі добровольці переважно призначатимуться на тилові посади – у структурні ланки солдатського, сержантського, старшинського або, за наявності відповідної підготовки, офіцерського складу. Позиції можуть включати логістичне забезпечення, адміністративну підтримку, технічні та організаційні функції, що не передбачають участі у бойових діях без потреби.

Хто може підписати контракт 60+?