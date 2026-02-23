Об этом рассказала юрист ЮК "Муренко, Курявый и Партнеры" Александра Капитула в интервью "РБК-Украина".
Поможет ли оплата штрафа снять "розыск"?
Как сказала юрист, невозможно ответить, лучше ли оплатить штраф, или обжаловать действия ТЦК и СП. Она отметила, что следует исследовать все обстоятельства: причины внесения военнообязанного в розыск, были ли вызовы, или сообщения от ТЦК о необходимости пройти медицинский осмотр и как сформулировано нарушение.
Капитула отметила, что уплата штрафа – самый быстрый способ урегулирования вопроса и снятия статуса "в розыске". Однако это означает признание своего нарушения правил воинского учета.
Целесообразно сначала записаться на прохождение медицинского осмотра, а после этого обратиться в ТЦК и СП для уплаты штрафа и актуализации сведений о прохождении ВВК,
– отметила Александра Капитула.
Ведь если лицо так и не прошло ВВК, его могут повторно объявить в розыск.
Какие реформы ожидает мобилизация в Украине?
В Министерстве обороны анонсировали реформу ТЦК и изменение подходов к мобилизации, чтобы повысить прозрачность и восстановить доверие к системе. Капитан ВСУ Даниил Яковлев отметил, что новые шаги могут быть непопулярными среди тех, кто стремится сохранить старые схемы, однако они существенно улучшат ситуацию и уменьшат напряжение в обществе.
Первыми мерами станут аудит ТЦК, проверка руководителей на полиграфе и декларации о доходах и имуществе. Яковлев отметил, что только системный контроль и реальные последствия за коррупцию позволят вернуть доверие к мобилизационной системе и армии в целом.
В Верховной Раде готовят законопроект, который усилит ответственность для уклонистов и военных, самовольно оставивших часть. Документ могут вынести на рассмотрение уже в марте, предусматривая как административные ограничения, так и возможную уголовную ответственность.
Среди предлагаемых мер: запрет выезда за границу, ограничение права управления транспортом и пользования оружием, арест счетов и имущества, штрафы, общественно полезные работы и административный арест. Окончательных решений по конкретным механизмам пока нет.