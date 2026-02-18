Военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев в эфире 24 Канала прокомментировал возможные изменения и заявил, что часть решений может вызвать неоднозначную реакцию. По его словам, озвученный подход способен существенно изменить ситуацию.

Что уже озвучили по изменениям ТЦК?

После заявлений о необходимости реформировать ТЦК и изменить подход к мобилизации встал вопрос, с чего именно начнутся эти изменения. Яковлев отметил, что этот вопрос военные ставили напрямую и получили конкретный ответ относительно дальнейших шагов. В то же время детали пока не подлежат разглашению.

Нам озвучили конкретный план. Если его реализуют, это существенно улучшит ситуацию, которая есть сейчас. Но я пока не имею права говорить о деталях,

– сказал Яковлев.

Он подчеркнул, что предложенные шаги не будут комфортными для всех. Часть общества, в частности те, кто заинтересован в сохранении старых схем, может воспринять их негативно. По его убеждению, именно поэтому вокруг темы уже возникает напряжение.

Это многим не понравится – прежде всего тем, кто не хочет изменений и кто хочет продолжать коррупционные практики,

– подчеркнул военный.

Он добавил, что главная цель реформы – изменить систему так, чтобы она работала прозрачно и не подрывала доверие к войску. Именно от этого, по его словам, зависит восприятие мобилизационных процессов в обществе.

Интересно! Министр образования Оксен Лисовой заявил, что МОН ограничило использование аспирантуры как способа получения отсрочки от мобилизации. По его словам, во время войны количество поступающих резко возросло, а отдельные заведения принимали мужчин 25+ вне лицензионных объемов. В министерстве также сообщили о борьбе с другими схемами, в частности "вечного студента" и фиктивных колледжей.

Армия должна воевать, а не выполнять несвойственные функции

Отдельно он остановился на распределении ответственности между структурами. По его словам, нынешняя ситуация приводит к тому, что негатив вокруг мобилизации автоматически бьет по доверию к армии. Именно поэтому часть функций, которые не являются непосредственно военными, следует пересмотреть.

Армия должна воевать. Она не должна бегать и ловить людей или забрасывать в бусик. Для этого есть другие правоохранительные органы,

– отметил Яковлев.

Он отметил, что видео с конфликтными ситуациями с участием представителей ТЦК серьезно влияют на уровень доверия к ВСУ. По его убеждению, это системная проблема, которую нужно решать не эмоционально, а через изменение подходов.

Рейтинг доверия к военным очень сильно падает из-за таких историй. И это нужно исправлять,

– сказал капитан.

Он добавил, что часть несвойственных армии функций должна быть передана другим органам, а сама система должна быть реформирована так, чтобы уменьшить коррупционные риски и снять напряжение в обществе.

Аудит, полиграф и декларации для руководителей ТЦК

Говоря о первых шагах реформы, Яковлев отдельно остановился на проверках руководящего состава ТЦК. По его словам, без системного аудита вернуть доверие будет невозможно. Речь идет не только о внутреннем контроле, но и об открытости по доходам и имуществу.

По всем ТЦК должен быть проведен аудит. Все руководители ТЦК должны пройти полиграф и дать четкие декларации о своих доходах и имуществе – свое и своих семей,

– подчеркнул Яковлев.

Он отметил, что случаи коррупции в этой сфере стали системной проблемой. Информация о задержании, суммы взяток и уголовные дела регулярно появляется в публичном пространстве, что только усиливает недоверие.

Без этого доверие к ТЦК, к войску и к системе в целом не вернуть,

– добавил военный.

По его убеждению, в случае доказательства незаконного обогащения имущество и средства должны изыматься в пользу войска. Он считает, что именно жесткие проверки и реальные последствия для нарушителей могут дать результат и изменить отношение общества к мобилизационной системе.

