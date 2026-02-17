Контракт для добровольцев 60+ – это исключительно добровольная инициатива. Мобилизация мужчин в возрасте от 60 лет не происходит. Об этом сообщило Минобороны.

Какие новые изменения в службе?

Добровольцы в возрасте от 60 лет для службы по контракту должны подать соответствующие обращения в центры комплектования по месту жительства. Если кандидат становится офицером, его принятие на службу согласовывается Генштабом ВСУ.

Военный может получить очередное звание в сокращенные сроки, если:

служит в боевой части, участвующей в военных действиях;

служит в небоевой части, но не менее трех месяцев выполнял боевые или специальные задачи в боевых частях;

во время военного положения выполнял боевые задачи, был признан непригодным или пригодным для службы в обеспечивающих подразделениях, и позже переведен или возвращен в свою часть;

Военный по контракту будет служить минимум шесть месяцев на выбранной должности, а перевод возможен только по его желанию или уже после этого срока.

