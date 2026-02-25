Подробнее об этом рассказали в Полтавском ТЦК и СП.

Смотрите также Какие документы должны иметь украинцы при себе во время проверки ТЦК на улице

Что грозит мужчине за уклонение от мобилизации?

По данным суда, местный житель еще в 2024 году прошел ВВК и был признан годным к службе. Он получил повестку для отправки в воинскую часть, но в ТЦК и СП не прибыл. Отмечается, что уважительных причин на это он не имел.

Суд рассмотрел дело и вынес приговор в феврале 2026 года по статье Уголовного кодекса Украины об уклонении от призыва по мобилизации. В суде мужчина полностью признал вину.

Объяснил, что на момент получения повестки был привлечен к работам по строительству фортификационных сооружений и рассчитывал на бронирование предприятием, но потом узнал, что бронирование оформлено не было,

– говорится в сообщении.

По данным ТЦК, на момент рассмотрения дела обвиняемый уже был забронирован. Также он перечислил 70 тысяч гривен на поддержку ВСУ. Поэтому суд учел искреннее раскаяние, содействие следствию и то, что у мужчины есть двое детей.

Итак, ему назначили 3 года лишения свободы. В то же время освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год. Однако он должен периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Последние изменения в процессе мобилизации