Хто може отримати надбавку 25% до пенсії у 2026 році?

У 2026 році частина українських пенсіонерів може отримувати додаткову надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Таке підвищення передбачене для учасників бойових дій і є однією з базових форм державної підтримки ветеранів після виходу на пенсію.

Після підвищення прожиткового мінімуму до 2 595 гривень розмір відповідної доплати зріс майже до 650 гривень на місяць, нагадує Пенсійний фонд. На перший погляд сума може виглядати незначною, однак для багатьох пенсіонерів саме надбавки та додаткові виплати формують помітну частину щомісячного доходу.

Хто має право на доплату до пенсії?

Право на надбавку мають громадяни зі статусом учасника бойових дій. Для них також передбачені окремі умови виходу на пенсію, про це згадується у Законі Україні.

Чоловіки можуть оформити пенсію у 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу, а жінки ще у 50 років за умови не менше 20 років стажу.

Водночас розмір самої пенсії визначається індивідуально, а саме залежно від стажу та офіційного доходу, з якого сплачувалися страхові внески.

Які ще виплати передбачені для ветеранів?

Окрім надбавки у 25%, для учасників бойових дій передбачені й інші форми підтримки. Зокрема, цільова грошова допомога та державна адресна доплата у випадках, коли загальний розмір пенсійного забезпечення не досягає встановленого мінімуму.

Це свідчить про те, що система соціальної підтримки ветеранів в Україні стає багаторівневою. Після початку повномасштабної війни питання фінансового забезпечення військових та ветеранів перетворилося на один із ключових напрямів соціальної політики держави.

Зверніть увагу! Для оформлення пенсії з надбавкою необхідно подати заяву до Пенсійного фонду та надати документи, які підтверджують страховий стаж і статус учасника бойових дій. Зробити це можна особисто у сервісному центрі ПФУ або дистанційно через електронний портал Пенсійного фонду.

Чому надбавки стають дедалі важливішими для пенсіонерів?

Система пенсійних доплат в Україні поступово перетворюється не лише на механізм соціальної підтримки, а й на спосіб частково компенсувати вплив інфляції та зростання вартості життя. Особливо це стосується ветеранів, для яких пенсія після завершення служби часто є основним джерелом доходу.

В умовах постійного підвищення витрат на комунальні послуги, ліки та базові товари навіть кількасот гривень додаткових виплат можуть суттєво впливати на фінансову стабільність домогосподарства.

