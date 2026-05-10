Кто может получить надбавку 25% к пенсии в 2026 году?

В 2026 году часть украинских пенсионеров может получать дополнительную надбавку в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Такое повышение предусмотрено для участников боевых действий и является одной из базовых форм государственной поддержки ветеранов после выхода на пенсию.

После повышения прожиточного минимума до 2 595 гривен размер соответствующей доплаты вырос почти до 650 гривен в месяц, напоминает Пенсионный фонд. На первый взгляд сумма может выглядеть незначительной, однако для многих пенсионеров именно надбавки и дополнительные выплаты формируют заметную часть ежемесячного дохода.

Кто имеет право на доплату к пенсии?

Право на надбавку имеют граждане со статусом участника боевых действий. Для них также предусмотрены отдельные условия выхода на пенсию, об этом упоминается в Законе Украины.

Мужчины могут оформить пенсию в 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, а женщины еще в 50 лет при условии не менее 20 лет стажа.

В то же время размер самой пенсии определяется индивидуально, а именно в зависимости от стажа и официального дохода, с которого уплачивались страховые взносы.

Какие еще выплаты предусмотрены для ветеранов?

Кроме надбавки в 25%, для участников боевых действий предусмотрены и другие формы поддержки. В частности, целевая денежная помощь и государственная адресная доплата в случаях, когда общий размер пенсионного обеспечения не достигает установленного минимума.

Это свидетельствует о том, что система социальной поддержки ветеранов в Украине становится многоуровневой. После начала полномасштабной войны вопрос финансового обеспечения военных и ветеранов превратился в одно из ключевых направлений социальной политики государства.

Обратите внимание! Для оформления пенсии с надбавкой необходимо подать заявление в Пенсионный фонд и предоставить документы, подтверждающие страховой стаж и статус участника боевых действий. Сделать это можно лично в сервисном центре ПФУ или дистанционно через электронный портал Пенсионного фонда.

Почему надбавки становятся все более важными для пенсионеров?

Система пенсионных доплат в Украине постепенно превращается не только в механизм социальной поддержки, но и на способ частично компенсировать влияние инфляции и роста стоимости жизни. Особенно это касается ветеранов, для которых пенсия после завершения службы часто является основным источником дохода.

В условиях постоянного повышения расходов на коммунальные услуги, лекарства и базовые товары даже несколько сотен гривен дополнительных выплат могут существенно влиять на финансовую стабильность домохозяйства.

