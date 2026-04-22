Кто может получить статус ОИИВВ?

Получение статуса ОИИВВ является одной из форм поддержки граждан, о чем говорится в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Он в частности предусмотрен для таких категорий лиц:

  • военнослужащие и гражданские, которые получили ранения, контузий или заболеваний во время войны;
  • участники АТО, ООС, других мероприятий по обеспечению безопасности и обороны;
  • лица, которые принимали участие в боевых действиях на территориях других государств (участвовали в миротворческой миссии); участники массовых протестов 2013 – 2014 годов (Революция Достоинства);
  • участники разминирования или в других опасных работ.

Для получения статуса следует пройти военно-врачебную комиссию и оценку экспертной команды по повседневному функционированию лица и подать все необходимые документы. Заявление рассматривают до 30 календарных дней.

Отказать человеку могут, если:

  1. документы поддельные;
  2. была подана ложная информация;
  3. есть приговор суда за тяжкое преступление;
  4. причина инвалидности не связана с боевыми действиями.

В частности в 2026 году лицам с инвалидностью вследствие войны предусмотрены новые суммы выплат. Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Размер денежной помощи зависит от группы инвалидности:

  • 18 885 гривен для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы;
  • 15 494 гривен для лиц с инвалидностью вследствие войны II группы;
  • 10 625 гривен для лиц с инвалидностью вследствие войны III группы.

Обратите внимание! 6 197 гривен предусмотрено для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства.

Что еще следует знать о выплатах в апреле 2026 года?

  • В апреле многим украинцам предусмотрена социальная помощь в размере 1 500 гривен. Однако указанная помощь не учитывается в доход при расчете поддержки малообеспеченным.
  • В частности денежную выплату предоставят жителям Киева. Но не всем, а тем, кто пострадал в результате катастрофы на ЧАЭС. Размер поддержки составляет от 2 500 гривен до 1 500 гривен.