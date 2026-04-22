Кто может получить статус ОИИВВ?
Получение статуса ОИИВВ является одной из форм поддержки граждан, о чем говорится в Министерстве по делам ветеранов Украины.
Он в частности предусмотрен для таких категорий лиц:
- военнослужащие и гражданские, которые получили ранения, контузий или заболеваний во время войны;
- участники АТО, ООС, других мероприятий по обеспечению безопасности и обороны;
- лица, которые принимали участие в боевых действиях на территориях других государств (участвовали в миротворческой миссии); участники массовых протестов 2013 – 2014 годов (Революция Достоинства);
- участники разминирования или в других опасных работ.
Для получения статуса следует пройти военно-врачебную комиссию и оценку экспертной команды по повседневному функционированию лица и подать все необходимые документы. Заявление рассматривают до 30 календарных дней.
Отказать человеку могут, если:
- документы поддельные;
- была подана ложная информация;
- есть приговор суда за тяжкое преступление;
- причина инвалидности не связана с боевыми действиями.
В частности в 2026 году лицам с инвалидностью вследствие войны предусмотрены новые суммы выплат. Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Размер денежной помощи зависит от группы инвалидности:
- 18 885 гривен для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы;
- 15 494 гривен для лиц с инвалидностью вследствие войны II группы;
- 10 625 гривен для лиц с инвалидностью вследствие войны III группы.
Обратите внимание! 6 197 гривен предусмотрено для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства.
Что еще следует знать о выплатах в апреле 2026 года?
- В апреле многим украинцам предусмотрена социальная помощь в размере 1 500 гривен. Однако указанная помощь не учитывается в доход при расчете поддержки малообеспеченным.
- В частности денежную выплату предоставят жителям Киева. Но не всем, а тем, кто пострадал в результате катастрофы на ЧАЭС. Размер поддержки составляет от 2 500 гривен до 1 500 гривен.