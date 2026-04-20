В каких случаях УБД могут претендовать на бесплатное жилье?

Право на помощь возникает не только из-за статуса УБД, но и из-за жизненных обстоятельств и потребности в жилье, пишет 24 Канал.

Государство поддерживает тех, кто не имеет достаточных условий для проживания или относится к уязвимым категориям.

Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" на квартиру или компенсацию могут рассчитывать:

лица с инвалидностью вследствие войны;

участники боевых действий, которые являются внутренне перемещенными лицами;

члены семей погибших защитников;

другие категории ветеранов, предусмотренные законодательством.

Важно, что решение принимают индивидуально. Если человек уже имеет жилье или площадь на одного члена семьи соответствует нормам, в помощи могут отказать.

Как стать на квартирный учет и подать заявление?

Самое важное – это стать на квартирный учет по месту жительства. Именно после этого появляется возможность получить квартиру или компенсацию, отмечают в Министерстве по делам ветеранов.

Заявление подают в орган местного самоуправления или через ЦНАП. Вместе с ним нужно подготовить документы:

удостоверение участника боевых действий;

справку о составе семьи;

документы о жилищных условиях;

информацию об имеющейся недвижимости.

После проверки человека включают в очередь. Она определяет порядок получения помощи, но в большинстве случаев продвигается медленно.

Часть процедур в 2026 году можно пройти онлайн, однако решение все равно принимает жилищная комиссия.

Когда могут отказать в бесплатном жилье?

Отказ возможен даже после подачи документов. Чаще всего причины связаны с несоответствием условиям или неточностями в информации.

Например:

наличие жилья или достаточной площади;

получение государственной помощи ранее;

неполный пакет документов;

выявленная незадекларированная недвижимость.

Также проверяют, не ухудшал ли человек свои жилищные условия перед подачей заявления. Например, продажа или дарение квартиры могут повлиять на решение.

Важно! Отдельно действует правило: воспользоваться государственной помощью на жилье можно только один раз.

Какие альтернативы бесплатному жилью доступны в 2026 году?

Кроме получения квартиры, существуют другие варианты поддержки. Во многих случаях они позволяют быстрее решить жилищный вопрос.

Среди них:

денежная компенсация на покупку жилья;

программы поддержки для ветеранов и внутренне перемещенных лиц;

льготная ипотека, в частности "еОселя".

В некоторых общинах работают местные программы софинансирования. Часть стоимости жилья покрывает бюджет, другую – сам получатель.

