Для чого можна та не можна використовувати зразки ДНК військових?
Військові здають геномну інформацію за допомогою безпечної процедури. Вона здійснюється з дотриманням міжнародних стандартів. Міністерство оборони пояснило, навіщо беруть зразки ДНК у військових.
Зразки ДНК потрібно використовувати для ідентифікації особи, але не можна надавати їх для встановлення біологічної спорідненості чи батьківства.
Командування ще у 2025 році розробило налагоджений повний цикл відбору та зберігання біологічних зразків військовослужбовців. Однак родичі військових вважають, що мають право звернутися до Центру обліку геномної інформації з проханням щодо надання їм доступу до зразків. Часто це їм потрібно для тих аналізів, що не пов’язані з визначеними завданнями.
Державна реєстрація геномної інформації та зразків, відібраних у військовослужбовців, проводиться згідно з Законом України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини". Це потрібно лише для:
- розшуку осіб, зниклих безвісти;
- для ідентифікації загиблих.
У зв’язку з цим у Міністерства оборони відсутні законні підстави опрацьовувати запити, що суперечать чинним нормативно-правовим актам,
– пояснюють у відомстві.
Загалом держава формує цілісну базу біологічних даних для оперативної ідентифікації захисників. Також командування намагається врегулювати ідентифікацію військових за іншими біометричними (дактилоскопічними) та стоматологічними даними. Наприклад, впізнати людину в полоні тепер можна за татуюваннями.
Міністерство внутрішніх справ на спеціальному сервісі публікують ескізи татуювань із неідентифікованих тіл, які були доставлені на підконтрольну Україні територію в межах репатріаційних та евакуаційних заходів. Щоб побачити ескізи в базі потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на порталі "Єдине вікно для громадян", перейти до переліку послуг та обрати категорію "Розшук". Уся інформація зберігається в розділі "Впізнання за татуюванням".
Що відомо про ідентифікацію військових?
У Збройних силах України запровадили систему геномного обліку військових. Це база даних ДНК військовослужбовців, яка допомагає ідентифікувати людей.
Понад третина військових уже здали біологічні зразки, і близько 95% матеріалів передано до Центру обліку геномної інформації, де вони зберігаються та обробляються.
Відбір зразків проводять у ТЦК, навчальних центрах та бойових підрозділах. Держава закуповує додаткові набори для тестування, щоб розширити систему.