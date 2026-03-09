Для чого можна та не можна використовувати зразки ДНК військових?

Військові здають геномну інформацію за допомогою безпечної процедури. Вона здійснюється з дотриманням міжнародних стандартів. Міністерство оборони пояснило, навіщо беруть зразки ДНК у військових.

Дивіться також Масштабні перевірки: держава почала наглядати за законністю надання статусу ветерана

Зразки ДНК потрібно використовувати для ідентифікації особи, але не можна надавати їх для встановлення біологічної спорідненості чи батьківства.

Командування ще у 2025 році розробило налагоджений повний цикл відбору та зберігання біологічних зразків військовослужбовців. Однак родичі військових вважають, що мають право звернутися до Центру обліку геномної інформації з проханням щодо надання їм доступу до зразків. Часто це їм потрібно для тих аналізів, що не пов’язані з визначеними завданнями.

Державна реєстрація геномної інформації та зразків, відібраних у військовослужбовців, проводиться згідно з Законом України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини". Це потрібно лише для:

розшуку осіб, зниклих безвісти;

для ідентифікації загиблих.

У зв’язку з цим у Міністерства оборони відсутні законні підстави опрацьовувати запити, що суперечать чинним нормативно-правовим актам,

– пояснюють у відомстві.

Загалом держава формує цілісну базу біологічних даних для оперативної ідентифікації захисників. Також командування намагається врегулювати ідентифікацію військових за іншими біометричними (дактилоскопічними) та стоматологічними даними. Наприклад, впізнати людину в полоні тепер можна за татуюваннями.

Міністерство внутрішніх справ на спеціальному сервісі публікують ескізи татуювань із неідентифікованих тіл, які були доставлені на підконтрольну Україні територію в межах репатріаційних та евакуаційних заходів. Щоб побачити ескізи в базі потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на порталі "Єдине вікно для громадян", перейти до переліку послуг та обрати категорію "Розшук". Уся інформація зберігається в розділі "Впізнання за татуюванням".

Що відомо про ідентифікацію військових?