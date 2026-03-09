Для чего можно и нельзя использовать образцы ДНК военных?
Военные сдают геномную информацию с помощью безопасной процедуры. Она осуществляется с соблюдением международных стандартов. Министерство обороны объяснило, зачем берут образцы ДНК у военных.
Образцы ДНК нужно использовать для идентификации личности, но нельзя предоставлять их для установления биологического родства или отцовства.
Командование еще в 2025 году разработало отлаженный полный цикл отбора и хранения биологических образцов военнослужащих. Однако родственники военных считают, что имеют право обратиться в Центр учета геномной информации с просьбой о предоставлении им доступа к образцам. Часто это им нужно для тех анализов, что не связаны с определенными задачами.
Государственная регистрация геномной информации и образцов, отобранных у военнослужащих, проводится согласно Законом Украины "О государственной регистрации геномной информации человека". Это нужно только для:
- розыска лиц, пропавших без вести;
- для идентификации погибших.
В связи с этим у Министерства обороны отсутствуют законные основания обрабатывать запросы, противоречащие действующим нормативно-правовым актам,
– объясняют в ведомстве.
В целом государство формирует целостную базу биологических данных для оперативной идентификации защитников. Также командование пытается урегулировать идентификацию военных по другим биометрическим (дактилоскопическим) и стоматологическим данным. Например, узнать человека в плену теперь можно по татуировкам.
Министерство внутренних дел на специальном сервисе публикуют эскизы татуировок с неидентифицированных тел, которые были доставлены на подконтрольную Украине территорию в пределах репатриационных и эвакуационных мероприятий. Чтобы увидеть эскизы в базе нужно авторизоваться в личном кабинете на портале "Единое окно для граждан", перейти в перечень услуг и выбрать категорию "Розыск". Вся информация хранится в разделе "Опознание по татуировке".
Что известно об идентификации военных?
В Вооруженных силах Украины ввели систему геномного учета военных. Это база данных ДНК военнослужащих, которая помогает идентифицировать людей.
Более трети военных уже сдали биологические образцы, и около 95% материалов передано в Центр учета геномной информации, где они хранятся и обрабатываются.
Отбор образцов проводят в ТЦК, учебных центрах и боевых подразделениях. Государство закупает дополнительные наборы для тестирования, чтобы расширить систему.