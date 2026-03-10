Что важно учитывать при предоставлении статуса УБД?

Верховный Суд в составе коллегии судей рассмотрел дело военнослужащего из состава бойцы противовоздушной обороны и охраны объектов критической инфраструктуры. Он пытался отстоять свое право получить статус участника боевых действий. Об этом пишет Лига.Закон.

Смотрите также Как получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий

Суд разбирался, что именно считается "непосредственным участием в мероприятиях обороны". Это одно из условий для получения статуса УБД военным. То есть судьи решали вопрос о том, давать ли статус военным, которые служат за пределами официальных зон ведения боевых действий, хотя и имеют подтвержденные боевые распоряжения и записи.

В результате Верховный суд сформулировал четкое разграничение между выполнением общего воинского долга и непосредственным участием в боевых действиях. Судьи вынесли постановление, где описали обязательную совокупность критериев, по которым должен оцениваться характер службы. Было также разъяснено роль территориального фактора в спорах о получении статуса участника боевых действий.

Что по этому поводу говорят юристы?

Юрист Иван Крючков, объясняет, что по закону статус участника боевых действий предоставляется бойцам антитеррористической операции или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях на срок не менее 30 календарных дней.

Кроме того, право на такой статус имеют военные, которых привлекали к участию в выполнении боевых (служебных) задач в условиях непосредственного столкновения и огневого контакта с противником или в проведении разведывательных мероприятий. Эта работа должна подтверждаться оперативным штабом по управлению антитеррористической операцией или Объединенным оперативным штабом Вооруженных Сил Украины.

Также статус УБД предоставляется защитникам, которые получили ранения, контузии, увечья, из-за чего больше не могут выполнять соответствующие задачи.

Что еще стоит знать о получении статуса участника боевых действий?