Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Про це повідомляє поліція Київщини.

Що відомо про крадіжку?

У столиці правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно 42-річного жителя Києва, який у грудні 2025 року напав на ветерана Збройних Сил України з протезом ноги та пограбував його.

За інформацією поліції, потерпілий, 22-річний чоловік, прогулювався з собакою на проспекті Європейського Союзу, коли невідомий підбіг до нього, вирвав із рук смартфон і втік у невідомому напрямку.

Оперативники швидко встановили особу нападника, затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

