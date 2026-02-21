Про це пише видання korzar.sme.
Чому українець перебував у міжнародному розшуку?
Випадок стався ще на початку лютого. Після спроби крадіжки круасанів у магазині поліцейські перевірили документи українця.
Як виявилося, в Україні 23-річний уродженець села Білки Хустського району Закарпаття підозрюється у допомозі чоловікам незаконно перетинати за кордон.
Журналісти зазначають, що він фігурує у справі під ім'ям Михайло Б.
Зазначається, що ще у січні 2022 він домовився зі своїм знайомим про вивезення трьох чоловіків за кордон.
"Клієнтів" Михайло Б. перевіз до села Дийда Берегівського району, що неподалік із кордоном з Угорщиною.
Після чого проінструктував, як перейти на чужу територію й не потрапити на прикордонний контроль. Закарпатець мав отримати за "послугу" 2000 євро.
