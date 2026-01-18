Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 24 heures.

Що відомо про життя українського біженця у Швейцарії?

Українцю близько 40 років.

До Швейцарії він приїхав влітку 2022 року. Там мав швейцарський неоподатковуваний ощадний рахунок та отримував соціальну підтримку.

Тепер йому доведеться повернути 67 336,20 швейцарських франків, а це майже 84 тисячі доларів.

За даними адміністративного розслідування, українець мав Porsche Cayenne вартістю приблизно 46 700 доларів. Також останніми роками він часто їздив Європою, зокрема Австрією, Францією, Італією, Німеччиною, Португалією, Бельгією та Люксембургом. При цьому робив значні витрати, які покривав з коштами зі своїх рахунків, зокрема євро.

Суд постановив, що спосіб життя чоловіка не відповідає задекларованим ним фінансовим ресурсам та виключає його незаможність.

Судді наголосили, що автомобілі вважаються активом, і біженці повинні дотримуватися тих самих правил, що й інші одержувачі соціальної допомоги.

А так, як чоловік має "необхідні ресурси для задоволення своїх потреб", виплати пільг йому скасували та відхилили апеляцію, наголосивши на недобросовісності.

