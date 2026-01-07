Що зміниться для українців в Італії у 2026 році – розкаже 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine.

Що буде з українцями в Італії у 2026 році?

Уряд Італії ухвалив закон №201, в якому мовиться про продовження дії дозволів на проживання permesso di soggiorno. Це гарантує українським біженцям можливість:

жити й працювати в країні,

користуватися системою охорони здоров'я та соціальними послугами щонайменше до березня 2027 року.

Таке рішення Італії узгоджується із загальноєвропейською політикою. У червні 2025 року Рада Європейського Союзу ухвалила постанову про продовження тимчасового захисту для українців у країнах ЄС до 4 березня 2027 року. Відтак Італія синхронізувала свої внутрішні правила з європейськими термінами, забезпечивши правову визначеність для біженців у 2026 році.



Що буде з українцями в Італії / Фото Unsplash

Для українців, у яких строк дії permesso di soggiorno завершується 4 березня 2026 року, передбачена процедура поновлення. Для цього необхідно записатися до Questura для оновлення або заміни карткового дозволу на проживання. Очікується, що система бронювання прийомів запрацює в середині січня 2026 року.

Влада рекомендує не відкладати запис, адже на початку року навантаження на міграційні служби традиційно зростає. Продовження тимчасового захисту означає, що у 2026 році українці й надалі матимуть доступ до:

ринку праці,

медицини,

соціальних виплат та освіти для дітей.

Окрім цього, держава зберігає базову фінансову підтримку для новоприбулих біженців:

по 300 євро на людину протягом трьох місяців після оформлення захисту,

а також додатково по 150 євро на кожну дитину до 18 років.

Де в ЄС скорочують виплати українцям?