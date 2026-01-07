Что изменится для украинцев в Италии в 2026 году – расскажет 24 Канал со ссылкой на Visit Ukraine.

Что будет с украинцами в Италии в 2026 году?

Правительство Италии приняло закон №201, в котором говорится о продлении действия разрешений на проживание permesso di soggiorno. Это гарантирует украинским беженцам возможность:

жить и работать в стране,

пользоваться системой здравоохранения и социальными услугами как минимум до марта 2027 года.

Такое решение Италии согласуется с общеевропейской политикой. В июне 2025 года Совет Европейского Союза принял постановление о продлении временной защиты для украинцев в странах ЕС до 4 марта 2027 года. Поэтому Италия синхронизировала свои внутренние правила с европейскими сроками, обеспечив правовую определенность для беженцев в 2026 году.



Для украинцев, у которых срок действия permesso di soggiorno завершается 4 марта 2026 года, предусмотрена процедура обновления. Для этого необходимо записаться в Questura для обновления или замены карточного вида на жительство. Ожидается, что система бронирования приемов заработает в середине января 2026 года.

Власти рекомендуют не откладывать запись, ведь в начале года нагрузка на миграционные службы традиционно возрастает. Продолжение временной защиты означает, что в 2026 году украинцы и в дальнейшем будут иметь доступ к.:

рынку труда,

медицине,

социальным выплатам и образованию для детей.

Кроме этого, государство сохраняет базовую финансовую поддержку для новоприбывших беженцев:

по 300 евро на человека в течение трех месяцев после оформления защиты,

а также дополнительно по 150 евро на каждого ребенка до 18 лет.

