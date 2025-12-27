Украинцы, выехавшие в Европу после 24 февраля 2022 года, могут рассчитывать на временную защиту в любой стране ЕС. В некоторых кроме права жить, работать и учиться беженцы также могут претендовать на социальную помощь. В других же странах подобные программы сокращают или вовсе отменяют, сообщает 24 Канал со ссылкой на STEM.

В каких странах социальные выплаты для украинцев сокращают?

С 2022 года выплаты, которые могли получить украинцы за рубежом, изменились практически повсеместно – они стали меньше, а некоторые страны отменили их совсем. Меняется и отношение к украинцам.

Чехия

Уже в 2023 году в Чехии начали постепенно ограничивать круг лиц, которые могут претендовать на выплаты. А с 1 сентября 2024 года украинцы имеют право жить в гуманитарном жилье уже не пять, а только три месяца.

В Чехии уже ввели требование для подтверждения временной защиты – следует подтвердить место жительства нотариально заверенной подписью арендодателя. С 2025 года и помощь назначают по-другому: взрослые могут рассчитывать на 200 евро в месяц, а дети – на 143 евро. Если за 150 дней беженцы не успевают трудоустроиться и не относятся к уязвимым категориям, они получают только "минимум для существования" – 129 евро.

А опрос от июня 2025 года показывает, что и общественные настроения в Чехии становятся более напряженными: 58% граждан считают, что страна приняла слишком много беженцев. Между тем 60% чехов убеждены, что украинцы получают из бюджета больше, чем вносят в него, несмотря на то, что официальная статистика указывает на обратное.

Венгрия

В 2022 году украинцы в Венгрии, получившие временную защиту, могли рассчитывать на помощь в 22 800 форинтов – примерно 58 евро в месяц, и 36 евро на ребенка. Впрочем, уже летом 2024 года правительство Орбана ввело более жесткие критерии ко временной защите.

Западные области Украины в Венгрии считаются "безопасными" для проживания, поэтому выходцам из этих областей Венгрия не будет предоставлять бесплатное проживание в убежищах для беженцев.



В Венгрии жесткие правила по оказанию помощи украинцам / Фото Pexels

Испания

Любые выплаты для беженцев из Украины в Испании отменили еще в 2023 году. Впрочем, украинцы, попавшие в Испанию, все же могут претендовать на другие виды помощи – например, на выплаты для малообеспеченных.

В таком случае одинокий взрослый может получать 500 – 800 евро, а семья с детьми может рассчитывать на сумму 1200 – 2000 евро. Также некоторые благотворительные организации, например Красный Крест, предоставляют украинцам возможность бесплатно проживать в хостелах до полутора лет.

Норвегия

В Норвегии правительство также приняло решение сделать условия менее привлекательными, чтобы в страну ехало меньше новых переселенцев – и изменения коснутся жилищных условий, выплат для семей с детьми и возможности поездок домой с возвращением в Норвегию.

Впрочем, в Норвегии украинцы все еще могут получить некоторые денежные выплаты, помощь с жильем и медицинские услуги, пишет NRC.

Словакия

Уже с 1 марта 2025 года в Словакии беженцы, получившие временную защиту после этой даты, смогут оставаться в убежищах не более, чем 60 дней. Кроме того, выплаты на проживание будут предоставляться не в течение 120 дней, как раньше, а также только первые 60 дней.

В каких странах ухудшается отношение к украинцам?

В нескольких странах местное население относится к украинцам все хуже. И наиболее заметна негативная тенденция именно в Польше и Чехии, поделилась директор Института демографии и социсследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова в интервью LIGA.net.

Она убеждена, что причины ухудшения отношения экономические.

Украинская женщина, которая приехала в Польшу с ребенком или с двумя детьми, получала помощь от государства большую, чем польская мать-одиночка, которая также имеет одного или двух детей,

– отметила она.

Такая разница в выплатах связана с тем, что украинская женщина в этой ситуации оказывается в значительно худшем положении – у беженок после прибытия еще нет не только своего жилья в новой стране, но часто и многих вещей повседневного пользования.

Впрочем, Либанова считает, что этот аспект ускользнул из поля зрения большинства поляков или чехов.

Еще одна большая проблема беженцев и в Польше – это буллинг украинских детей, с которым сталкивается двое учеников из трех, пишет BBC. А новые исследования показывают, что количество поляков, испытывающих к украинцам антипатию, выросло до 38% и впервые за много лет превысило количество испытывающих к украинцам симпатию – таких всего 30%.