За даними норвезького громадського мовника NRK, до кінця 2025 року працевлаштованими були вже близько 27 000 громадян України, які прибули до країни після початку війни, передає 24 Канал.

Дивіться також Революція на ринку праці: у Польщі змінюються правила оплати праці

Яка ситуація з українськими біженцями у Норвегії?

Загалом у Норвегії понад 100 000 українців отримали статус тимчасового захисту, що дає право на легальне проживання та доступ до ринку праці. У вересні – жовтні минулого року кількість новоприбулих знову зросла, зокрема через відкриття можливості виїзду за кордон для чоловіків віком 18 – 22 роки, що вплинуло на міграційні процеси.

Цікаво! У серпні 2025 року уряд України ухвалив постанову, за якою чоловіки віком від 18 до 22 років включно отримали право перетинати кордон під час воєнного стану без загальних обмежень, що раніше діяли для цієї групи. Для виїзду їм достатньо мати дійсний міжнародний паспорт і військово‑обліковий документ (в електронній або паперовій формі), які прикордонники можуть вимагати при перетині.

Де найчастіше працюють українці у Норвегії?

Норвезька влада та роботодавці зазначають, що українці активно беруть участь у місцевому ринку праці, особливо там, де відчувається нестача робочої сили. Найбільший попит спостерігається у сферах:

готельно-ресторанного бізнесу,

логістики,

будівництва,

молодшого медичного персоналу.

Попит на українських працівників значною мірою сприяє успішній інтеграції в економіку країни. Однією з причин прискореного працевлаштування експерти називають не лише бажання українців заробляти, а й зміни соціальних виплат у 2025 році.

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.



Українці в Норвегії штурмують ринок праці / Фото Unsplash

Що змінилося для українців у Норвегії?

У 2025 році Норвегія внесла суттєві зміни до системи соціальної підтримки для українців зі статусом тимчасового захисту, скоротивши деякі "щедрі" виплати, які діяли раніше. Зокрема, біженцям перестали оплачувати проживання в готелях, замінивши його на більш скромні центри прийому.

Це означає, що українці тепер самостійно шукають житло або користуються муніципальними центрами, що фактично стимулює їх швидше працевлаштовуватися та інтегруватися в місцеве суспільство. Крім того, скорочення безкоштовних послуг та переорієнтація на більш економні варіанти проживання дозволяють уряду зосередити ресурси на підтримці новоприбулих у довгостроковій перспективі.