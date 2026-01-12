Більше про це мовиться у відповіді уряду ФРН на запит ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", передає 24 Канал з посиланням на Deutsche Welle.

Що відомо про ситуацію з українцями у Німеччині?

У Німеччині наразі проживають понад 320 тисяч громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, однак висилати їх за ухилення від мобілізації на батьківщині країна не зобов'язана.

Важливо! До цієї кількості входять як ті, хто прибув після початку повномасштабної війни, так і громадяни України, які мешкали в країні ще до 2022 року.

Віковий розподіл виглядає так:

87 тисяч – чоловіки віком від 18 до 24 років;

168 тисяч – від 25 до 45 років;

73 тисячі – від 46 до 60 років.

Німецька влада наголосила, що не володіє інформацією, скільки з цих осіб фактично підлягають військовому призову в Україні.



Коли можлива депортація?

Відповідаючи на питання ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" щодо можливості депортації українців, які нібито ухиляються від служби, Кабінет міністрів ФРН зазначив: депортація можлива лише щодо осіб, які не мають чинного дозволу на проживання у Німеччині.

Окремо вказується, що питання може розглядатися в судовому порядку лише у разі офіційного запиту з боку України, зокрема якщо проти конкретної особи відкрито кримінальне провадження.

Що каже міжнародне право?

У документі також наголошується на нормах міжнародного та національного законодавства. Зокрема, відповідно до Європейської конвенції про екстрадицію 1957 року, екстрадиція не застосовується до військових правопорушень, якщо вони не є кримінальними злочинами за загальним правом.

Як пише Gesetze im Internet, стаття 7 Закону ФРН про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах прямо забороняє екстрадицію без договірних підстав у випадках, коли йдеться виключно про порушення військового обов'язку.

Що відомо про скорочення соціальних виплат у Німеччині?

Раніше ми писали, що з 1 квітня 2025 року у Німеччині змінилися правила соціальної підтримки для українців, які прибувають після цієї дати. Раніше більшість новоприбулих могла розраховувати на стандартну виплату Bürgergeld у повному розмірі, що покривала базові потреби у:

житлі;

харчуванні;

побутових витратах.

Відтепер ці виплати зменшуються. Українцям, які прибувають після 1 квітня 2025 року, доведеться більше покладатися на особисті доходи або підтримку родини. Нові правила також передбачають обов'язкове планування бюджету та пошук роботи, адже державна допомога тепер обмежена і не покриває всіх попередніх витрат.