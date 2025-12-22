Що саме змінилося у 2025 році для українців за кордоном – розкаже 24 Канал з посиланням на сайт Єврокомісії.

Які зміни відбулися у 2025 році?

Подовження тимчасового захисту в ЄС до 2027 року

Європейська комісія у червні 2025 року запропонувала продовжити режим тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року в усіх країнах ЄС, щоб забезпечити стабільність для тих, хто вимушено проживає за кордоном. Це дає можливість залишатися, працювати, навчатися та отримувати медичні послуги на тих самих умовах, що й у 2024 – 2025 роках.

Нові вимоги щодо проживання біженців у Польщі

З 1 листопада 2025 року у Польщі набули чинності зміни, які суттєво вплинули на умови проживання українських біженців. Як пояснює портал Stowarzyszenie Interwencji Prawnej найважливіші нововведення стосуються тимчасового розміщення, соціальної підтримки та доступу до житла.

Безплатне проживання у пунктах тимчасового розміщення

Раніше більшість українців могла розраховувати на безплатне перебування у спеціальних пунктах тимчасового розміщення (центри для біженців, гуртожитки, санаторії). Відтепер ці пільги припиняються для більшості осіб, і безплатне житло надається лише для категорій, які визнаються найуразливішими:

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

вагітні та самотні матері з дітьми;

особи, які потребують медичної допомоги.

Усі інші українці, які не потрапляють до цих категорій, повинні шукати житло власним коштом або домовлятися про оренду на ринку нерухомості.

Тимчасовий захист та дозвіл на роботу

Попри скорочення підтримки у житловому секторі, тимчасовий захист для українців залишається чинним, а разом із ним – дозвіл на роботу. Це означає, що українці можуть легально працювати в Польщі та отримувати доходи, однак підтримка держави тепер прив'язана до виконання певних умов:

реєстрація за місцем проживання;

підтвердження зайнятості або пошуку роботи;

участь у програмах інтеграції (курси польської мови, навчання професійних навичок).



Нові вимоги щодо проживання біженців у Польщі / Фото Unsplash

Скорочення соціальних виплат у Німеччині

З 1 квітня 2025 року у Німеччині змінилися правила соціальної підтримки для українців, які прибувають після цієї дати. Раніше більшість новоприбулих могла розраховувати на стандартну виплату Bürgergeld у повному розмірі, що покривала базові потреби у:

житлі;

харчуванні;

побутових витратах.

Відтепер, як зазначає Deutsche Welle, ці виплати зменшуються, і новоприбулі отримують соціальну допомогу за загальними правилами для шукачів притулку, яка є меншою за ту, що призначалася для тих, хто приїхав раніше.

Це означає, що українцям, які прибувають після 1 квітня 2025 року, доведеться більше покладатися на особисті доходи або підтримку родини. Нові правила також передбачають обов'язкове планування бюджету та пошук роботи, адже державна допомога тепер обмежена і не покриває всіх попередніх витрат.

Для тих, хто прибув до Німеччини раніше, старі умови залишаються чинними, що створює різницю у рівні соціальної підтримки між різними групами українських біженців.

Зміни у правилах соціальної допомоги для біженців у Європі

У низці європейських країн змінено структуру соціальних виплат для українських біженців з 1 січня 2025 року:

одноразова допомога в кризових випадках становить 377 євро для дорослого і 264 євро для дитини;

щомісячна допомога встановлена на рівні 137 євро для першої особи та 96 євро для інших членів домогосподарства.

У Латвії, наприклад, продовжили безплатний проїзд до кінця року.



У Литві продовжили безплатний проїзд для українців / Фото Unsplash

Нові правила перетину кордону в ЄС – автовалідація та ЕЕS

З жовтня 2025 року ЄС почав впроваджувати систему Entry/Exit System (EES) – автоматизовану систему реєстрації для всіх, хто перетинає зовнішній кордон Шенгену. Це замінює традиційні штампи у паспортах та ширше застосовується для контролю термінів перебування.

Дозвіл чоловікам 18 – 22 років виїжджати за кордон

У 2025 році уряд України офіційно розширив можливості виїзду за кордон для громадян чоловічої статі віком 18 – 22 років, які раніше підпадали під обмеження через мобілізаційні правила. Це рішення було ухвалене з урахуванням гуманітарних причин та потреби у тимчасовому захисті в країнах Європейського Союзу.

Завдяки цьому молоді чоловіки отримали можливість:

легально подорожувати,

працювати,

навчатися за кордоном без ризику адміністративних санкцій.

Зміни призвели до збільшення кількості заяв на отримання тимчасового захисту у ЄС, оскільки значна частина українців молодого віку скористалася цією можливістю для переїзду до країн, де вони можуть отримати житло, медичну допомогу та соціальні виплати.

Раніше Державна прикордонна служба спростувала чутки про масовий виїзд українців за кордон. У жовтні кількість в'їздів та виїздів була приблизно рівною, а у листопаді знову посилився потік на в'їзд; очікується зростання руху напередодні зимових свят.

Правила в'їзду в окремі країни ЄС змінюються

З вересня 2025 року низка країн Європейського Союзу, зокрема Латвія, запровадила нові вимоги для всіх іноземних громадян, які перетинають кордон. Тепер перед поїздкою обов'язково потрібно заповнити онлайн-анкету, в якій зазначаються:

персональні дані;

інформація про мету поїздки;

план перебування;

контактні дані.

Ця процедура спрямована на підвищення безпеки та ефективного контролю за перетином кордонів, а також на полегшення перевірки документів прикордонниками.

Для українських громадян, які планують подорожі до ЄС, це означає, що необхідно заздалегідь готувати всі документи та ретельно планувати поїздку.

Що всі ці зміни означають для українців за кордоном у 2025 році?