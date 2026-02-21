Об этом пишет издание korzar.sme.

Почему украинец находился в международном розыске?

Случай произошел еще в начале февраля. После попытки кражи круассанов в магазине полицейские проверили документы украинца.

Как оказалось, в Украине 23-летний уроженец села Белки Хустского района Закарпатья подозревается в помощи мужчинам незаконно пересекать за границу.

Журналисты отмечают, что он фигурирует в деле под именем Михаил Б.

Отмечается, что еще в январе 2022 он договорился со своим знакомым о вывозе трех мужчин за границу.

"Клиентов" Михаил Б. перевез в село Дыйда Береговского района, что неподалеку с границей с Венгрией.

После чего проинструктировал, как перейти на чужую территорию и не попасть на пограничный контроль. Закарпатец должен был получить за "услугу" 2000 евро.

