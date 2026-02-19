Столкновение произошло на дороге Матешево – Колашин, после чего движение на этом участке дороги пришлось временно приостановить. Об этом пишет RTCG.
Смотрите также Судья на BMW сбила ребенка в Кривом Роге: водителю вручили подозрение
Что известно о ДТП с участием украинца и кортежа премьера Черногории?
Предполагают, что столкновение произошло, когда украинец выехал на встречную полосу и столкнулся со служебным автомобилем, который сопровождал лицо, находящееся под охраной.
Причины устанавливаются.
По данным СМИ, водителю из Украины 21 год.
А кортеж принадлежал премьеру Милойку Спаичу. Он не пострадал.
"Хотим отметить, что лицо, находящееся под охраной, находилось не в указанном транспортном средстве, а в другом транспортном средстве сопровождения", – заявили в полиции.
Другие аварии и ДТП в мире
В Турции произошла авария автобуса в Анталии, в результате которой погибли 9 человек, а 21 получили ранения. Автобус съехал в кювет из-за скользкого дорожного покрытия и тумана.
В Румынии в ДТП погибли семь фанатов греческого клуба ПАОК, которые ехали на матч Лиги Европы. Еще трое фанатов получили травмы.
А в Финляндии попал в ДТП украинский пассажирский автобус. Он съехал в кювет, причиной стало превышение скорости на кольцевой развязке.