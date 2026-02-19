Столкновение произошло на дороге Матешево – Колашин, после чего движение на этом участке дороги пришлось временно приостановить. Об этом пишет RTCG.

Что известно о ДТП с участием украинца и кортежа премьера Черногории?

Предполагают, что столкновение произошло, когда украинец выехал на встречную полосу и столкнулся со служебным автомобилем, который сопровождал лицо, находящееся под охраной.

Причины устанавливаются.

По данным СМИ, водителю из Украины 21 год.

А кортеж принадлежал премьеру Милойку Спаичу. Он не пострадал.

"Хотим отметить, что лицо, находящееся под охраной, находилось не в указанном транспортном средстве, а в другом транспортном средстве сопровождения", – заявили в полиции.

