Трагедия произошла около 10:00 в районе Дешемеалты на севере курортной Анталии, пишет Anadolu Ajansı.

Смотрите также Через год после трагедии: суд вынес приговор водителю, который вызвал смертельное ДТП с Анной Жук

Что известно об аварии в Анталии?

Пассажирский автобус компании Buzlu, ехавший из Текирдага в Анталию в Турции, не справился с управлением на скользком повороте, врезался в ограждение на трассе и съехал в кювет.

В автобусе находились 34 пассажира. Из них 9 – погибли, остальные 21 получили ранения.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Семеро находятся в тяжелом состоянии. 2 пациента в городской больнице потеряли конечности (один – ногу, другой – руку).

Известно, что среди погибших – водитель автобуса. Он умер уже в больнице.

Дорожное покрытие было мокрым, и в этом районе был туман. Это не то место, где рекомендуется превышать скорость, но, похоже, автобус ехал на большой скорости,

– цитирует Anadolu губернатора провинции Анталия Хулуси Шахина.

Он отметил, что точная причина ДТП будет установлена в ходе расследования.

Жуткая авария в Анталии / Фото Orhan Çiçek/ Anadolu Ajansı

В Турции перевернулся автобус с пассажирами: смотрите видео

Последние новости об авариях и ДТП в Украине и мире