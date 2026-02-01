Трагедия произошла около 10:00 в районе Дешемеалты на севере курортной Анталии, пишет Anadolu Ajansı.
Что известно об аварии в Анталии?
Пассажирский автобус компании Buzlu, ехавший из Текирдага в Анталию в Турции, не справился с управлением на скользком повороте, врезался в ограждение на трассе и съехал в кювет.
В автобусе находились 34 пассажира. Из них 9 – погибли, остальные 21 получили ранения.
Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Семеро находятся в тяжелом состоянии. 2 пациента в городской больнице потеряли конечности (один – ногу, другой – руку).
Известно, что среди погибших – водитель автобуса. Он умер уже в больнице.
Дорожное покрытие было мокрым, и в этом районе был туман. Это не то место, где рекомендуется превышать скорость, но, похоже, автобус ехал на большой скорости,
– цитирует Anadolu губернатора провинции Анталия Хулуси Шахина.
Он отметил, что точная причина ДТП будет установлена в ходе расследования.
Жуткая авария в Анталии / Фото Orhan Çiçek/ Anadolu Ajansı
В Турции перевернулся автобус с пассажирами: смотрите видео
