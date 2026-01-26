Однако есть и спасенные пассажиры. Об этом филиппинская береговая охрана сообщила Associated Press.

Что известно о гибели людей на пароме?

По данным береговой охраны, грузопассажирский паром M/V Trisha Kerstin 3 затонул на юге Филиппин. Судно направлялось из портового города Замбоанга на остров Холо в провинции Сулу. На борту были 332 пассажира и 27 членов экипажа.

Всего удалось спасти по меньшей мере 316 человек. Однако известно о гибели по меньшей мере 15 человек. Для спасения привлекли корабли береговой охраны и ВМС, авиацию, вертолет Black Hawk, а также рыбацкие лодки.

Точные причины катастрофы пока не установлены. Вероятно, паром пошел ко дну из-за технических проблем.

В то же время командир филиппинской береговой охраны Ромель Дуа заявил, что судно проверили перед выходом из порта, а перегрузки не зафиксировали.

Недавние похожие аварии в мире