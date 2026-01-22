Она сама шла вдоль путей после того, как ее родители, брат и двоюродный брат погибли в скоростной аварии. Об этом сообщает Reuters.
Что известно о состоянии девочки?
По данным агентства, девочка возвращалась домой с семьей после просмотра мюзикла "Король Лев" в Мадриде. Ребенок получил лишь незначительное ранение головы.
По сообщениям испанских СМИ, семья возвращалась к своему дому в Альхараке, на побережье Атлантического океана вблизи Уэльвы. Поездка на мюзикл была подарком на праздник Крещения, которое Испания празднует вместе с Рождеством. Семья также посетила стадион "Бернабеу" мадридского "Реала".
Мэр Альхараке назвал выживание девочки "чудом". Адриан Кано отметил, что "город разбит горем, и почти нет слов утешения". По словам властей, девочку в течение ночи ухаживал полицейский, прежде чем ее воссоединили с бабушкой в Кордове.
Ее история – лишь одна из рассказанных скорбящими членами семьи или обеспокоенными родственниками в социальных сетях или местным вещателям о тех, кто пропал без вести или погиб в одной из самых смертельных железнодорожных аварий в Европе.
Правительство Испании объявило трехдневный национальный траур, а скоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и городами Андалусии приостановлено, пока пути расчищаются и прочесываются следователями и экспертами по безопасности железных дорог.
16-летний Хулио Родригес был среди первых жителей Адамуса, который помогал людям.
Я прибыл сюда, и мое тело стало чужим. Я мог думать только о помощи. Я прошел 800 метров туда-сюда шесть или восемь раз. Я не останавливался, чтобы подумать об усталости,
– сказал он журналистам.
Самая масштабная за 10 лет: коротко о железнодорожной катастрофе в Испании
Авария произошла в 19:39 18 января по местному времени. Поезд компании Iryo, следовавший по маршруту Малага – Мадрид, сошел с рельсов на стрелочном переводе вблизи Адамуса и выехал на соседнюю колею. Там он столкнулся с поездом Alvia компании Renfe, который двигался из Мадрида в Уэльву. В результате столкновения оба поезда сошли с рельсов.
По состоянию на 19 января сообщалось о по меньшей мере 39 погибших. Среди них – машинист поезда. Напомним, что сначала сообщалось о 21 жертве. Кроме того, 73 человек госпитализировали, 24 из них находятся в тяжелом состоянии, среди них 4 несовершеннолетних.
Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что столкновение было чрезвычайно сильным – первые два вагона поезда Renfe отбросило от силы удара. Место аварии труднодоступно из-за горной местности, на этом участке расположены многочисленные туннели, что затрудняет спасательные работы.