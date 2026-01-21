Погиб один человек, это машинист поезда. О последствиях железнодорожной аварии вблизи Барселоны пишут Associated Press и CBS News.
Что известно об аварии возле Барселоны?
Чрезвычайное происшествие произошло примерно в 35 – 40 километрах от Барселоны, на линии R4 между Гелидой и Сант-Садурни-д'нойя, около 21:00 по местному времени. Оператор железных дорог ADIF сообщил, что причиной обвала стены стали сильные ливни, которые прошли в регионе в течение недели.
По меньшей мере 37 человек получили травмы различной степени тяжести в результате аварии. По данным спасателей, пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро – в среднем. Большинство пострадавших ехали в первом вагоне.
Спасательные службы работают на месте аварии / Фото Joan Mateu Parra / AP
На место происшествия выехали около 20 карет скорой помощи и десятки пожарных и спасателей. Раненых госпитализировали в ближайшие больницы. Пассажирское сообщение на этом участке временно отменено.
Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования жертвам и их семьям.
Этот инцидент произошел всего через два дня после другой масштабной железнодорожной трагедии. Так, 18 января на юге страны столкнулись два высокоскоростных поезда, что привело к гибели по меньшей мере 42 человек и десятков раненых. В связи с той аварией в Испании объявлен трехдневный национальный траур.
Какие последствия предыдущей катастрофы на железной дороге Испании?
Авария произошла 18 января в 19:39 – 19:45 по местному времени вблизи Адамуса. Поезд Iryo (Малага – Мадрид) сошел с рельсов на прямом участке, его задние вагоны выехали на встречную колею, где столкнулись с поездом Alvia (Renfe, Мадрид – Уэльва), что двигался на большой скорости.
Оба поезда полностью или частично сошли с рельсов, некоторые вагоны перевернулись и скатились с насыпи. В поезде Iryo было около 300 – 400 пассажиров (больше всего пострадали вагоны 6 – 8), в Alvia – меньше, около 180 – 200 человек.
Движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Андалусией полностью остановлено. Для родственников открыты горячие линии, пункты психологической и информационной помощи, активирован план поддержки жертв железнодорожных катастроф.