Об этом 24 Каналу сообщили в МИД.
Смотрите также Самая масштабная за 10 лет железнодорожная катастрофа в Испании: количество жертв возросло вдвое
Есть ли украинцы среди пострадавших?
Вечером 18 января в муниципалитете Адамус, что в Испании, произошла самая масштабная за 10 лет железнодорожная катастрофа.
Поезд компании Iryo, следовавший по маршруту Малага – Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседнюю колею, где столкнулся с поездом Alvia компании Renfe. Тот что двигался из Мадрида в Уэльву. В результате столкновения оба поезда сошли с рельсов.
По данным EFE, пока известно о по меньшей мере 39 погибших, еще 73 человека госпитализировали. 24 из них находятся в тяжелом состоянии, среди них 4 несовершеннолетних.
По состоянию на 11:00 информации о гражданах Украины среди погибших или пострадавших в результате аварии нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
Какие детали трагического столкновения поездов пока известны?
В поезде Iryo находилось около 400 пассажиров, впрочем больше всего досталось людям с шестого по восьмой вагон. Поезд Renfe Alvia был заполнен не полностью.
По словам министра транспорта Испании Оскара Пуэнте, столкновение было чрезвычайно сильным – первые два вагона Renfe полностью отбросило после удара.
Спасательные работы значительно усложняет место трагедии, а именно горная местность и многочисленные тоннели.
Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией полностью остановлено. Для родственников пострадавших открыты горячие линии и пункты информационной и психологической помощи. Также активирован план помощи жертвам железнодорожных катастроф.