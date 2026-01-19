Об этом 24 Каналу сообщили в МИД.

Есть ли украинцы среди пострадавших?

Вечером 18 января в муниципалитете Адамус, что в Испании, произошла самая масштабная за 10 лет железнодорожная катастрофа.

Поезд компании Iryo, следовавший по маршруту Малага – Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседнюю колею, где столкнулся с поездом Alvia компании Renfe. Тот что двигался из Мадрида в Уэльву. В результате столкновения оба поезда сошли с рельсов.

По данным EFE, пока известно о по меньшей мере 39 погибших, еще 73 человека госпитализировали. 24 из них находятся в тяжелом состоянии, среди них 4 несовершеннолетних.

По состоянию на 11:00 информации о гражданах Украины среди погибших или пострадавших в результате аварии нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Какие детали трагического столкновения поездов пока известны?