Про це 24 Каналу повідомили у МЗС.
Чи є українці серед постраждалих?
Ввечері 18 січня у муніципалітеті Адамус, що в Іспанії, сталась наймасштабніша за 10 років залізнична катастрофа.
Поїзд компанії Iryo, який прямував за маршрутом Малага – Мадрид, зійшов із рейок та виїхав на сусідню колію, де зіткнувся з поїздом Alvia компанії Renfe. Той що рухався з Мадрида до Уельви. У результаті зіткнення обидва потяги зійшли з рейок.
За даними EFE, наразі відомо про щонайменше 39 загиблих, ще 73 особи госпіталізували. 24 з них перебувають у важкому стані, серед них 4 неповнолітніх.
Станом на 11:00 інформації про громадян України серед загиблих чи постраждалих унаслідок аварії немає. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
Які деталі трагічного зіткнення потягів наразі відомі?
У поїзді Iryo перебувало близько 400 пасажирів, втім найбільше дісталось людям з шостого по восьмий вагон. Поїзд Renfe Alvia був заповнений не повністю.
За словами міністра транспорту Іспанії Оскара Пуенте, зіткнення було надзвичайно сильним – перші два вагони Renfe повністю відкинуло після удару.
Рятувальні роботи значно ускладнює місце трагедії, а саме гірська місцевість та численні тунелі.
Рух швидкісних поїздів між Мадридом і Андалусією повністю зупинено. Для родичів постраждалих відкрито гарячі лінії та пункти інформаційної й психологічної допомоги. Також активовано план допомоги жертвам залізничних катастроф.