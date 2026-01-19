Відповідні служби продовжують пошуково-рятувальні роботи. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання El Espanol.
Дивіться також Чімаєв не загинув у ДТП із сином Кадирова: у якому стані чинний чемпіон UFC
Що відомо про зіткнення потягів у Іспанії?
Аварія сталася о 19:39 за місцевим часом. Поїзд компанії Iryo, який прямував за маршрутом Малага – Мадрид, зійшов із рейок на стрілочному переводі поблизу Адамуса та виїхав на сусідню колію. Там він зіткнувся з поїздом Alvia компанії Renfe, що рухався з Мадрида до Уельви. Унаслідок зіткнення обидва потяги зійшли з рейок.
В Іспанії зійшли з рейок два швидкісні потяги: дивіться відео
За попередніми даними загинула щонайменше 21 людина, ще близько 25 осіб отримали важкі поранення. Серед загиблих є машиніст потяга. У момент аварії в поїзді Iryo перебували близько 300 пасажирів, найбільше постраждали вагони з шостого по восьмий. Поїзд Renfe Alvia був заповнений не повністю.
Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив, що зіткнення було надзвичайно сильним – перші два вагони поїзда Renfe відкинуло від сили удару. Місце аварії важкодоступне через гірську місцевість, на цій ділянці розташовані численні тунелі, що ускладнює рятувальні роботи.
Всі відповідні служби продовжують пошуково-рятувальні роботи. Легкопоранених доправляють до спортивного комплексу Адамуса.
Рух швидкісних поїздів між Мадридом і Андалусією повністю зупинено. Для родичів постраждалих відкрито гарячі лінії та пункти інформаційної й психологічної допомоги. Активовано план допомоги жертвам залізничних катастроф.
Що відомо про трагічні аварії в Україні?
17 січня у Львівській області автобус Setra, який їхав з Відня до Києва, потрапив у ДТП, виїхавши за межі дороги та врізавшись у дерево. Дев'ять пасажирів отримали травми, семеро з них госпіталізовані, а поліція розслідує обставини аварії.
У ДТП 17 січня загинула журналістка телеканалу "Рівне 1" Христина Усик у віці 21 року. Вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході, де якраз не було світла через відключення.
11 січня на Львівщині у селищі Краковець сталася ДТП між мікроавтобусом і вантажівкою. На жаль, загинула 34-річна пасажирка, ще 5 осіб травмувалися.