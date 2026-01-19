Відповідні служби продовжують пошуково-рятувальні роботи. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання El Espanol.

Що відомо про зіткнення потягів у Іспанії?

Аварія сталася о 19:39 за місцевим часом. Поїзд компанії Iryo, який прямував за маршрутом Малага – Мадрид, зійшов із рейок на стрілочному переводі поблизу Адамуса та виїхав на сусідню колію. Там він зіткнувся з поїздом Alvia компанії Renfe, що рухався з Мадрида до Уельви. Унаслідок зіткнення обидва потяги зійшли з рейок.

В Іспанії зійшли з рейок два швидкісні потяги: дивіться відео

За попередніми даними загинула щонайменше 21 людина, ще близько 25 осіб отримали важкі поранення. Серед загиблих є машиніст потяга. У момент аварії в поїзді Iryo перебували близько 300 пасажирів, найбільше постраждали вагони з шостого по восьмий. Поїзд Renfe Alvia був заповнений не повністю.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив, що зіткнення було надзвичайно сильним – перші два вагони поїзда Renfe відкинуло від сили удару. Місце аварії важкодоступне через гірську місцевість, на цій ділянці розташовані численні тунелі, що ускладнює рятувальні роботи.

Всі відповідні служби продовжують пошуково-рятувальні роботи. Легкопоранених доправляють до спортивного комплексу Адамуса.

Рух швидкісних поїздів між Мадридом і Андалусією повністю зупинено. Для родичів постраждалих відкрито гарячі лінії та пункти інформаційної й психологічної допомоги. Активовано план допомоги жертвам залізничних катастроф.

