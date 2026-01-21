Загинула одна людина, це машиніст поїзда. Про наслідки залізничної аварії поблизу Барселони пишуть Associated Press та CBS News.

Що відомо про аварію біля Барселони?

Надзвичайна подія сталася приблизно за 35 – 40 кілометрів від Барселони, на лінії R4 між Гелідою та Сант-Садурні-д'нойя, близько 21:00 за місцевим часом. Оператор залізниць ADIF повідомив, що причиною обвалу стіни стали сильні зливи, які пройшли в регіоні протягом тижня.

Щонайменше 37 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості внаслідок аварії. За даними рятувальників, п'ятеро перебувають у важкому стані, ще шестеро – у середньому. Більшість постраждалих їхали в першому вагоні.



Рятувальні служби працюють на місці аварії / Фото Joan Mateu Parra / AP

На місце події виїхали близько 20 карет швидкої допомоги та десятки пожежників і рятувальників. Поранених госпіталізували до найближчих лікарень. Пасажирське сполучення на цій ділянці тимчасово скасовано.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив співчуття жертвам та їхнім родинам.

Цей інцидент стався лише через два дні після іншої масштабної залізничної трагедії. Так, 18 січня на півдні країни зіткнулися два високошвидкісні поїзди, що призвело до загибелі щонайменше 42 людей та десятків поранених. У зв'язку з тією аварією в Іспанії оголошено триденну національну жалобу.

Які наслідки попередньої катастрофи на залізниці Іспанії?