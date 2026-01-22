Вона сама йшла вздовж колій після того, як її батьки, брат та двоюрідний брат загинули у швидкісній аварії. Про це повідомляє Reuters.

Дивіться також Друга залізнична катастрофа в Іспанії за три дні, цього разу біля Барселони: є постраждалі

Що відомо про стан дівчинки?

За даними агентства, дівчинка поверталася додому із сім'єю після перегляду мюзиклу "Король Лев" у Мадриді. Дитина отримала лише незначне поранення голови.

За повідомленнями іспанських ЗМІ, родина поверталася до свого дому в Альхараке, на узбережжі Атлантичного океану поблизу Уельви. Поїздка на мюзикл була подарунком на свято Водохреща, яке Іспанія святкує разом з Різдвом. Родина також відвідала стадіон "Бернабеу" мадридського "Реала".

Мер Альхараке назвав виживання дівчинки "дивом". Адріан Кано зазначив, що "місто розбите горем, і майже немає слів втіхи". За словами влади, дівчинку протягом ночі доглядав поліцейський, перш ніж її возз'єднали з бабусею в Кордові.

Її історія – лише одна з розказаних скорботними членами родини або стурбованими родичами в соціальних мережах чи місцевим мовникам про тих, хто зник безвісти або загинув в одній з найсмертельніших залізничних аварій у Європі.

Уряд Іспанії оголосив триденну національну жалобу, а швидкісне залізничне сполучення між Мадридом та містами Андалусії призупинено, поки колії розчищаються та прочісуються слідчими й експертами з безпеки залізниць.

16-річний Хуліо Родрігес був серед перших мешканців Адамуса, який допомагав людям.

Я прибув сюди, і моє тіло стало чужим. Я міг думати лише про допомогу. Я пройшов 800 метрів туди-сюди шість чи вісім разів. Я не зупинявся, щоб подумати про втому,

– сказав він журналістам.

Наймасштабніша за 10 років: коротко про залізничну катастрофу в Іспанії