Вона сама йшла вздовж колій після того, як її батьки, брат та двоюрідний брат загинули у швидкісній аварії. Про це повідомляє Reuters.
Дивіться також Друга залізнична катастрофа в Іспанії за три дні, цього разу біля Барселони: є постраждалі
Що відомо про стан дівчинки?
За даними агентства, дівчинка поверталася додому із сім'єю після перегляду мюзиклу "Король Лев" у Мадриді. Дитина отримала лише незначне поранення голови.
За повідомленнями іспанських ЗМІ, родина поверталася до свого дому в Альхараке, на узбережжі Атлантичного океану поблизу Уельви. Поїздка на мюзикл була подарунком на свято Водохреща, яке Іспанія святкує разом з Різдвом. Родина також відвідала стадіон "Бернабеу" мадридського "Реала".
Мер Альхараке назвав виживання дівчинки "дивом". Адріан Кано зазначив, що "місто розбите горем, і майже немає слів втіхи". За словами влади, дівчинку протягом ночі доглядав поліцейський, перш ніж її возз'єднали з бабусею в Кордові.
Її історія – лише одна з розказаних скорботними членами родини або стурбованими родичами в соціальних мережах чи місцевим мовникам про тих, хто зник безвісти або загинув в одній з найсмертельніших залізничних аварій у Європі.
Уряд Іспанії оголосив триденну національну жалобу, а швидкісне залізничне сполучення між Мадридом та містами Андалусії призупинено, поки колії розчищаються та прочісуються слідчими й експертами з безпеки залізниць.
16-річний Хуліо Родрігес був серед перших мешканців Адамуса, який допомагав людям.
Я прибув сюди, і моє тіло стало чужим. Я міг думати лише про допомогу. Я пройшов 800 метрів туди-сюди шість чи вісім разів. Я не зупинявся, щоб подумати про втому,
– сказав він журналістам.
Наймасштабніша за 10 років: коротко про залізничну катастрофу в Іспанії
Аварія сталася о 19:39 18 січня за місцевим часом. Поїзд компанії Iryo, який прямував за маршрутом Малага – Мадрид, зійшов із рейок на стрілочному переводі поблизу Адамуса та виїхав на сусідню колію. Там він зіткнувся з поїздом Alvia компанії Renfe, що рухався з Мадрида до Уельви. Унаслідок зіткнення обидва потяги зійшли з рейок.
Станом на 19 січня повідомлялося про щонайменше 39 загиблих. Серед них – машиніст потяга. Нагадаємо, що спершу повідомлялося про 21 жертву. Крім того, 73 осіб госпіталізували, 24 з них перебувають у важкому стані, серед них 4 неповнолітніх.
Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив, що зіткнення було надзвичайно сильним – перші два вагони поїзда Renfe відкинуло від сили удару. Місце аварії важкодоступне через гірську місцевість, на цій ділянці розташовані численні тунелі, що ускладнює рятувальні роботи.