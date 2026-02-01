Трагедія сталася близько 10:00 в районі Дешемеалти на півночі курортної Анталії, пише Anadolu Ajansı.
Що відомо про аварію в Анталії?
Пасажирський автобус компанії Buzlu, що їхав з Текірдага до Анталії в Туреччині, не впорався з керуванням на слизькому повороті, врізався в огорожу на трасі та з'їхав у кювет.
В автобусі перебували 34 пасажири. З них 9 – загинули, інші 21 отримали поранення.
Постраждалих доправили до найближчих лікарень. Семеро перебувають у тяжкому стані. 2 пацієнти в міській лікарні втратили кінцівки (один – ногу, інший – руку).
Відомо, що серед загиблих – водій автобуса. Він помер вже у лікарні.
Дорожнє покриття було мокрим, і в цьому районі був туман. Це не те місце, де рекомендується перевищувати швидкість, але, схоже, автобус їхав на великій швидкості,
– цитує Anadolu губернатора провінції Анталія Хулусі Шахіна.
Він зазначив, що точну причину ДТП буде встановлено в ході розслідування.
Моторошна аварія в Анталії / Фото Orhan Çiçek/ Anadolu Ajansı
У Туреччині перекинувся автобус з пасажирами: дивіться відео
