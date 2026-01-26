Про авіакатастрофу повідомило Федеральне управління цивільної авіації США (Federal Aviation Administration, FAA).
Які деталі авіакатастрофи в США 25 січня?
В управлінні повідомили, що літак Bombardier Challenger 600 розбився під час зльоту з міжнародного аеропорту Бангор у штаті Мен близько 19:45 за місцевим часом у неділю, 25 січня.
На борту бізнес-джета підвищеного комфорту перебувало вісім людей. Федеральне управління цивільної авіації (FAA) та Національний комітет з безпеки на транспорті (NTSB) проведуть розслідування. У FAA зазначили, що інформація є попередньою і може бути змінена з часом.
У коментарі CNN аеропорт заявив, що закривається. Інше поінформоване джерело сказало, що ступінь травм всіх восьми людей ще не відомий.
Що відомо про сніговий шторм у США?
Нагадаємо, що зимовий шторм охопив східну частину Сполучених Штатів – від долини річки Огайо та середнього Півдня до Нової Англії. Він приніс сильні снігопади, мокрий сніг, крижаний дощ і супроводжується різким арктичним холодом на більшій частині країни на схід від Скелястих гір.
Найсильніше шторм вдарив по авіаперевезеннях. За даними сервісу FlightAware: авіакомпанії скасували понад 11 000 рейсів у США лише за неділю. Аеропорт імені Рональда Рейгана у Вірджинії фактично припинив роботу. У Нью-Йорку, Філадельфії та Шарлотті було скасовано щонайменше 80% рейсів.