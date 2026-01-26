Про авіакатастрофу повідомило Федеральне управління цивільної авіації США (Federal Aviation Administration, FAA).

Які деталі авіакатастрофи в США 25 січня?

В управлінні повідомили, що літак Bombardier Challenger 600 розбився під час зльоту з міжнародного аеропорту Бангор у штаті Мен близько 19:45 за місцевим часом у неділю, 25 січня.

На борту бізнес-джета підвищеного комфорту перебувало вісім людей. Федеральне управління цивільної авіації (FAA) та Національний комітет з безпеки на транспорті (NTSB) проведуть розслідування. У FAA зазначили, що інформація є попередньою і може бути змінена з часом.

У коментарі CNN аеропорт заявив, що закривається. Інше поінформоване джерело сказало, що ступінь травм всіх восьми людей ще не відомий.

Що відомо про сніговий шторм у США?