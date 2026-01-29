Про це повідомило Суспільне Полтава, посилаючись на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Підсудний під час засідання визнав провину та розкаявся у скоєному. Також він компенсував потерпілим матеріальні й моральні збитки та витрати на лікування. Потерпілі заявили, що не мають до нього претензій і просили суд не призначати покарання у вигляді позбавлення волі.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини та тяжких травм в інших (ст. 286 КК України, ч. 2). Йому призначили покарання – 5 років позбавлення волі. Але, врахувавши, що обвинувачений щиро розкаявся та відшкодував збитки потерпілим, суд звільнив його від реального ув'язнення і призначив випробувальний термін на 2 роки. Крім того, його позбавили права керувати автомобілем на 2 роки.

Що відомо про ДТП, в якій загинула Анна Жук?

Аварія сталася 24 січня 2025 року на трасі Київ – Харків неподалік села Засулля, що на Полтавщині.

Суд встановив, що водій автомобіля Lexus LX 450d їхав зі швидкістю понад 110 кілометрів за годину, проявив неуважність, змінив напрямок руху та виїхав за межі проїзної частини. Через це легковик зіткнувся з вантажівкою Renault Premium 420, яка стояла на узбіччі.

Внаслідок ДТП пасажирка Lexus загинула на місці. За кермом перебував її чоловік, Володимир Більовцов. В автомобілі також був їхній малолітній син, і обоє постраждали в аварії. Водій вантажівки отримав травми середньої тяжкості.

Анна Жук, окрім сина, виховувала ще двох дітей.