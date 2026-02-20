Суть дела о незаконной переправке за границу
В Ивано-Франковске прошел суд над мужчиной, который сделал фиктивное заключение врачебно-консультативной комиссии о серьезных проблемах со здоровьем. Они якобы подтверждали факт того, что мужчина нуждается в постороннем уходе и его сын может пересечь границу как "сопровождающий". На пенсионера открыли уголовное производство за незаконную переправку лиц через государственную границу и использование заведомо поддельного документа.
Смотрите также Многим не понравится, – капитан ВСУ о предстоящей реформе ТЦК
Мужчина знал о запрете выезда военнообязанных граждан в возрасте от 23 до 60 лет, однако организовал схему и без оснований перевез через границу своего сына 1990 года рождения.
Документы о заключении ВКК на свое имя обвиняемый купил. Он хоть и имел инвалидность 3 группы общего заболевания, однако тяжелых нарушений функций организма не имеет, а значит и не нуждается в постороннем уходе.
Пересечь границу родственники пытались в пункте пропуска "Красноильск", что в Черновицкой области. Там в феврале 2024 года мужчина предъявил пограничникам поддельные документы, заявив, что сын едет, чтобы ухаживать за ним. В результате военнообязанный действительно пересек государственную границу. А его отец вернулся в Украину в тот же день через пункт пропуска "Порубное". Именно это и стало причиной подозрения в организации незаконного выезда.
Суд назначил пенсионеру наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако позже срок изменили на год отбывания наказания с испытанием. Мужчина признал вину. Обстоятельств, которые бы отягчали преступление не было. Суд по согласию сторон не исследовал доказательства по обстоятельствам и только провел допрос обвиняемого.
Суд отметил, что обвиняемый ранее не судим и не стоит на учете психиатра. Риск повторного правонарушения оценили как средний,
Стоит отметить! Совершенное мужчиной преступление по статье 332 Уголовного Кодекса Украины – нетяжкое, а правонарушение по статье 358 УК Украины - к уголовным проступкам (ст. 12 УК Украины). Суд признал смягчающие обстоятельства: полное признание вины; искреннее раскаяние; содействие раскрытию уголовных правонарушений.
Теперь мужчина должен периодически являться в орган пробации, сообщать правоохранителям о смене места жительства или работы, а также не имеет права выезжать из Украины без согласования с органом пробации.
Какие еще схемы организовывали украинцы для незаконного пересечения границы?
В столице разоблачили отца и сына, которые обещали военнообязанным помочь избежать мобилизации. За деньги они могли снять мужчин с розыска, оформить бронирование или организовать незаконный выезд за границу. Их "услуги" стоили 15 тысяч долларов.
С начала полномасштабной войны более 70 мужчин погибли при попытках незаконно пересечь границу Украины. Чаще всего погибших находят на речных участках, где они пробовали переплыть границу.
Количество таких попыток уменьшилось, но пограничники ежедневно задерживают нарушителей, тогда как законный выезд возможен только при наличии соответствующих разрешений или оснований.