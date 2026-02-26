Об этом сообщили в ГУНП Киева.
Что известно о краже на автомойке?
В полиции рассказали, что к ним обратилась киевлянка с заявлением о краже. Отмечается, что она во время воздушной тревоги спустилась в паркинг вместе со всеми своими сбережениями.
Женщина оставила деньги в багажнике, а потом отдала машину на мойку. После обслуживания она обнаружила, что исчез почти миллион гривен.
Правоохранители установили, что к краже причастны двое работников автомойки 29 и 33 лет.
Во время смены они заметили в багажнике автомобиля деньги и решили присвоить часть из них,
– заявили в полиции Киева.
В общем злоумышленники украли и поделили между собой 22 500 долларов и 1 700 евро. Полицейские сообщили, что задержали обоих мужчин и вернули большую часть суммы владелицы.
Фигурантам сообщили о подозрении в краже в условиях военного положения. Им может грозить до восьми лет заключения.
