Об этом сообщила старший инспектор отдела коммуникации полиции в области Екатерина Пилипчук.
Что происходит в Ровно?
Полиции об инциденте сообщила местная жительница около 20:00 24 февраля.
Работники патрульной полиции и Ровенского райуправления полиции немедленно начали поиски нарушителей,
– отметила Екатерина Пилипчук.
Обратите внимание! В условиях военного положения на территории Украины запрещено использование пиротехнической техники, в частности салютов и фейерверков.
Старший инспектор отметила, что если кому-то что-то известно о нарушителях, они могут сообщить на спецлинию 102.
Зеленский объяснил, что для Украины победа
Президент Зеленский отметил, что Украина говорит о победе, но оценивает ситуацию реалистично.
Победа сейчас, по его словам, – это прежде всего выживание страны. Он подчеркнул, что Украина нигде не проигрывает: ни на фронте, ни геополитически.